Сборная России встретится с Замбией в товарищеском матче во вторник, 25 марта. Игра пройдет на «ВТБ Арене» (стадион «Динамо» имени Льва Яшина в Петровском парке) в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за полчаса до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча сборной. Также следить за результатом и ключевыми событиями игры России и Замбии можно в матч-центре и разделе о национальной команде на нашем сайте.

Товарищеские матчи. .

25 марта, 20:00. ВТБ Арена (Москва)

19 марта Россия провела товарищеский матч с Гренадой и победила со счетом 5:0.