25 марта, 09:05

Россия — Замбия: трансляция матча начнется в 19.55 мск

Товарищеский матч между Россией и Замбией пройдет в Москве 25 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сборная России встретится со сборной Замбии в товарищеском матче во вторник, 25 марта. Игра на «ВТБ Арене» в Москве начнется в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча национальной сборной. За ключевыми событиями игры Россия — Замбия можно следить также в матч-центре нашего сайта.

Игру Россия — Замбия транслируют телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а также — онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск».

Товарищеские матчи. .
25 марта, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
5:0
Замбия

Этот матч станет вторым для сборной России в рамках мартовского сбора. В прошлую среду, 19 марта, россияне на «ВТБ Арене» обыграли Гренаду (5:0).

Перед встречей с Замбией расположение национальной команды покинули Артем Дзюба, Даниил Фомин, Александр Солдатенков, Иван Сергеев и Иван Обляков.

Сборная Замбии по футболу
Сборная России по футболу
