25 марта, 21:58

Россия разгромила Замбию, Глушенков оформил хет-трик

Руслан Минаев
Максим Глушенков (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России дома разгромила Замбию в BetBoom товарищеском матче — 5:0.

Хет-трик оформил Максим Глушенков, еще по одному голу забили Илья Вахания и Алексей Батраков.

Сборная России провела второй матч в 2025 году. 19 марта национальная команда разгромила Гренаду со счетом 5:0. В 2024-м команда под руководством Валерия Карпина провела пять товарищеских матчей, обыграв Сирию (4:0), Бруней (11:0), Вьетнам (3:0), Белоруссию (4:0) и Сербию (4:0).

Летом у России запланированы два матча: 6 июня дома с Нигерией, 10 июня — в гостях с Белоруссией.

Товарищеские матчи.
25 марта, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
5:0
Замбия
Алексей Батраков
Сборная Замбии по футболу
Сборная России по футболу
Илья Вахания
Максим Глушенков
  • the gathering !

    будем справедливыми? круговой обязан цска своей крутой форме, а вахания Ростову. а в зените, у богданыча, они сейчас бы тухли, полировали лавку

    26.03.2025

  • vladmad_75

    Интересно, что для СЭ победа сборной не значит ничего. Это судя по тому, что на главной. Глушенков конечно молодец. Как и Батраков. Удивился, что Глушенков сыграл и заиграл. А так, ну победили и победили. Главных звезд у замбийцев в составе не было. То есть по сути мы играли со вторым составом. Правда и сами играли далеко не первым. Но тем не менее выиграли достаточно легко и крупно. Ну и ладно, ну и хорошо.

    26.03.2025

  • Vyacheslav Fedotov

    Посмотрел Brazil vs Argentina. Совсем другой уровень футбола, по сравнению со звёздами типа батракова и глушенкова.

    26.03.2025

  • Vlad C

    Осталось сыграть со сборной Ватикана и за одну игру забить им ещё 44 гола. А, что будет классно, сборная РФ Чемпион Мира среди тех кто хуже сборной Эстонии играет.

    26.03.2025

  • Efi999999999

    Из статьи - "25 марта, 20:00. ВТБ Арена (Москва)" Информация с других сайтов - "Стадион: Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина (Россия, Москва) Вместимость: 26 716. Количество зрителей: 20 864" Так на каком стадионе была игра?

    26.03.2025

  • Dexterous

    Глушенкову всего то 9-10 матчей осталось до рекорда. вот это был бы номер!!!

    26.03.2025

  • Haiaxi

    Дзюба уже напрягся. Ещё пару лет таких игр и его рекорд в сборной падёт.

    26.03.2025

  • Haiaxi

    Похоже основные условия к соперникам нашей сборной - хорошо заплатим, не забивать и пропускать не менее четырех мячей.

    26.03.2025

  • Gene63

    Там у нас состав был послабее и помедленнее, поэтому создалось такое впечатление. А сейчас быстрые края Вахания и Круговой задали матчу такую динамику, что африканцы не выдержали.

    26.03.2025

  • ФОКСИ

    Ну, просто, лидер сезона эта сборная.....

    26.03.2025

  • Здесь есть много разных плоскостей Что касается спортивной - вы обьяснили куда ясней Но люди на молокозавод вряд ли пойдут смотреть А на Замбию аж 20 тысяч обьявилось поболеть Это матчи для семей и маленьких детей Чтобы папа обьяснил и научил кричать "бей" Эдакий футбольный элексир От всяческих сомнений и мировозренческих дыр

    26.03.2025

  • Mv Mv

    Ещё 10 таких соперников и Глушенков обгонит Дзюбу

    26.03.2025

  • Пан Юзеф

    А что дает нам рейтинг ФИФА?)) Это как никому не нужное переходящее красное знамя. Преимуществ при жеребьевке оно не даст. Теоретически Карпин может готовить сборную и без этих матчей. Или проводить матчи со сборной молокозавода №23, как я уже писал. Или тренировки проводить с теорией. Играть с такими соперниками, повторю, не надо. Нет пользы. Почему нет пользы, я уже объяснял. Слишком слабы соперники. После брунейцев и гренадцев нм даже с Фарерами будет тяжело. Так что рдоваться таким победам... Нет. Извините, нормальный человек такому радоваться не станет.

    26.03.2025

  • Dexterous

    ну никто из крутых клубов не приехал. приехали вот сборщики бананов. Пурква па, как спел бы Боярский...

    25.03.2025

  • IQ-87%

    Это какой состав Замбий можно узнать или они такие слабые

    25.03.2025

  • кампо

    Во-первых, эти матчи идут в рейтинг ФИФА, во-вторых, в этих матчах Карпин может готовить сборную теоретически, просматривать новых кандидатов на тренировках, ставить игру сборной, отлаживать взаимодействия. В-третьих, такие соперники у нас - это форс-мажор, обусловленный не очень хорошей работой РФС по поиску соперников, плюс международный календарь. С введением Лиги наций, все окна для товарняков заняты официальными матчами в Европе, паралельно играют Азия, Африка, Южная Америка. Потому и выбор у нас не богат, а играть все равно надо. Обещали по-сильнее соперников поискать, надеюсь получится.

    25.03.2025

  • Dexterous

    “Так хочется, чтобы этот триумф футбола длился бесконечно…» (с) Валера Карпин Тут трудно что то сказать по сути. Пусть играют. Кажется мы непобедимы. Но это не точно.

    25.03.2025

  • Vyacheslav Fedotov

    Ещё много лет будет продолжение этого позора под названием товарищеские матчи с кем попало

    25.03.2025

  • Пан Юзеф

    Не ответ. Какую цель преследуют футболисты и тренеры сборной, проводя такие матчи? Подготовка к чему? Если к отборочным турнирам, то смысл играть с брунеями? Там нет соперников такого уровня. Почувствовать партнеров, сыграться? Это можно сделать с матчах со сборной молокозавода №23. Так зачем?

    25.03.2025

  • кампо

    Странный вопрос. Зачем вообще в футбол играть?

    25.03.2025

  • Пан Юзеф

    Зачем?

    25.03.2025

  • кампо

    Если сейчас нет возможности играть с более сильными соперниками, это не значит, что не надо ничего делать. Работа сборной должна продолжаться, Карпин это прекрасно понимает.

    25.03.2025

  • Sinaron

    Бурунди, Свазиленд и Каймановы острова ждут матчей с нашей сборной и хотят помочь обновить рекорды)))

    25.03.2025

  • Пан Юзеф

    Карпин говорил, что матчи с командами типа Брунея не нужны. Ну посмотрите вы без розовых очков на происходящее. Я понимаю: упрямство, желание верить в то, что весь этот цирк не напрасен. Но он напрасен, как себя не убеждай. Даже с политической точки зрения. Если есть стремление показать, что сборная России жива и продолжает играть, уровень ее соперников вызывает только смех.

    25.03.2025

  • кампо

    Карпин и футболисты почему-то говорят обратное.

    25.03.2025

  • Valekka

    Там нельзя курить,если на одной стороне, и некогда курить если на другой.!!:))

    25.03.2025

  • Valekka

    Опыт есть опыт.Сравнимы Миранчук,Черников,Мостовой,Круговой,Дивеев с теми,кто играл против Гренады? Нет,конечно. Кисляк, Садулаев,Адамов,Сильянов старались,конечно,но за короткое время найти взаимопонимание трудно.

    25.03.2025

  • Пан Юзеф

    Нет. Если играют, это отнюдь не значит, что данные игры нужны. Карпин и даже сами игроки понимают, что матчи с гренадами и брунеями не нужны. Это не подготовка, а пыль в глаза. На примере того же боксера. Если он три год колошматил лицеистов, это не значит, что он готов в бою за титул чемпиона.

    25.03.2025

  • marchela13

    Не умничай,тебе это не идет.

    25.03.2025

  • кампо

    Мы с Бразилией/Испанией/Германией и раньше раз в пятилетку играли, будем честны...

    25.03.2025

  • marchela13

    Че,серьезно победили-чудеса.

    25.03.2025

  • кампо

    Значит нужны, раз играют. Пусть готовятся, пока есть такая возможность.

    25.03.2025

  • AZ

    Ну, состав скорее полуторный у Замбии, у России же скорее дело не в силе состава, а в большем желании играть и, видимо, еще в том, что к новому мячу привыкли, сегодня процент передач фиг знаеткуда был куда меньше.

    25.03.2025

  • Valekka

    Надо серию до 100-0 довести-тогда ни одна сволочь не посмеет нас не пускать-аналогов в Мире не будет.Смешно и грустно одновременно!!

    25.03.2025

  • Пан Юзеф

    Как не едут? Бруней приезжал. Гренада и прочие карлики. Сербы вон сыграли даже. Остальные не особо хотят, да. Ну так нужны ли матчи с этими брунеями? Они ничего не дают игрокам. Вообще ничего. Это словно боксер, который за неимением достойных соперников, проводит спарринги со школьниками из математического лицея. Смешно же.

    25.03.2025

  • Valekka

    На деле африканцы вторым составом не были сильней Гренады,а вот Россия выставила состав посильней.Всё закономерно и как говорил герой Вицына : "По старому!"

    25.03.2025

  • lvb

    Сынку, с чего ты взял, что мы играли с кем-то по "просьбам трудящихся"? Давно такого бреда не читал. Как ты себе это представляешь? То есть приносят мешок писем в Федерацию а там 100500 писем "Хотим Финляндию, а подать ее сюда")). Или демонстрация возле здания Федерации с лозунгами "Езжайте в Африку!")) Самому не смешно?)))

    25.03.2025

  • кампо

    Ну так приехали же, остальные чего-то не едут, даже за деньги. Каким составом - это вообще их проблемы. Ну а деньги и раньше платили за приезд сборным, тоже мне открытие...

    25.03.2025

  • мордор сдюжит)

    25.03.2025

  • SuperDennis

    Так а кто говорит про убиваться, кампо? Разве сегодня кто-то убивался? Разве я про самоотдачу? Товарняк товарняку рознь. С Бразилией/Испанией/Германией товарняк без всяких убивательств не одно и тоже что против Кубы/Брунея/Эритреи!!!!

    25.03.2025

  • я думаю сб. россии не допустят на международные соревнования. Как увидят последние результаты - обделаются, что сб. росии вынесет францию, испанию, германию бразилию вперед ногами) ТОчно не допустят

    25.03.2025

  • Valekka

    Их просто заставили!:)) Глушенков вообще в Спартак хочет,скучно в Питере,да и Медведев всем свободу дал,одному Соболеву тяжко придётся-идти некуда!!! А Спартаковцам надо готовиться к чемпионству,зачем силы тратить на экзотику? Карпин свой-понимает клуб родной!!!

    25.03.2025

  • AZ

    Сыграли гораздо лучше, чем с Гренадой при том, что соперник был посильнее.

    25.03.2025

  • Atoms

    Если не босиком, то точно профи.:grin:

    25.03.2025

  • Pablo_75

    Уже эти игры приелись. Я думаю, в сборной по большому счёту ждут договора и снятия санкций, в частности, возвращения России к соревнованиям.

    25.03.2025

  • АнтиматериюПродамДорого

    Не ну классно же сыграли!

    25.03.2025

  • Пан Юзеф

    Ну голову-то включи. Если есть, что включить. Им заплатили за эту игру, они приехали, отбыли номер и счастливые уехали домой. Им плевать вообще на все. Не приехал никто из лидеров сборной Замбии, какая тут, блджад, рука помощи?

    25.03.2025

  • кампо

    Еще раз - это товарняк! Без разницы с кем его играть! Даже когда мы играли с более сильными командами - это было унылое зрелище. Никому не надо убиваться в таких матчах.

    25.03.2025

  • АнтиматериюПродамДорого

    Россия! Россия!

    25.03.2025

  • lvb

    Ну раз профи по стате)), Вон, в конце 1978 сборная поехала в Японию и сыграла там 3 игры за неделю. 1:4, 1:4 и 0:3. Конкретный пример) Так шо цените то шо есть, другого пока не будет. Сборную СССР забанили с 1924 по 1951 год, ФИФА. Столько лет не играли или играли с черт знает кем. А в 1952 выяснилось что у СССР команда минимум европейского уровня), Если Вам не нравятся подобные игры, то зачем тогда Вы их смотрите? "Муля, не изводите себя"))(с)

    25.03.2025

  • SuperDennis

    Я именно про ПОДРЯД! Прекрасно помню тот матч, там наш молодой Сережа Андреев блистал, но между упомянутым lvb матчем с Финляндией и матчем с Бразилией было еще несколько матчей сборной.

    25.03.2025

  • кампо

    Называть такими словами страну, протянувшую нам руку помощи - это не знаю даже кем надо быть. Стыдно должно быть...

    25.03.2025

  • Atoms

    Такие игры не показатель конечно, но играть по любому нужно с любой сборной, кто согласен, практика нужна. А так молодцы, порезвились на славу, особенно Глуш!

    25.03.2025

  • lvb

    Да шо ты говоришь? А я и не знал, вот досада). "Товарняк" это игра для страны, ибо сборная представляет СТРАНУ. Не имеет значения с КЕМ играть, важно играть сильнейшим составом и доставлять людям радость.

    25.03.2025

  • SuperDennis

    Уважаемый, я слово ПОДРЯД специально выделил большими буквами, лично для Вас. Я жил в советские времена и не надо мне тыкать сайтом "Сборная СССР". Вы же читать умеете? Ну конечно умеете, вы профи по статистике.

    25.03.2025

  • футбол это спорт

    громче вас не хрюкнешь

    25.03.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Понравилась игра сборной России? А? Ну что, красно-белые одноизвилистые горлопаны-тушканчики, ротики свои поганые закроете теперь? Воспитанники Академии Зенита (Вахания и Круговой) раздают голевые передачи и забивают голы, а действующие игроки Зенита россияне (Мостовой и Глушенков) также раздают голевые и забивают голы!!! Есть что хрюкнуть?

    25.03.2025

  • Пан Юзеф

    Даже и не знаю... А есть возможность с топами играть? Если нет, то нужно ли играть с таким вот дерьмищем?

    25.03.2025

  • кампо

    Одно дело подготовка к ЧЕ - там многие пытаются с участниками сыграть. А сейчас то что? Для чего сейчас с топами играть?

    25.03.2025

  • msf msf

    Сухая серия продолжается - и это очень здорово :)

    25.03.2025

  • ArtCool

    Очень качественно отыграли против нормального соперника. На мой взгляд, один из лучших матчей Сборной по уровню игры за последнее время. Достойно.

    25.03.2025

  • Пан Юзеф

    Помню, накануне Евро-2012 с итальянцами играли. 3:0 в пользу России. Но сегодня 5:0, так что радости на 2 гола больше.

    25.03.2025

  • Pepe

    Нормально , на расслабоне

    25.03.2025

  • lvb

    Вчерась. Наши по Япониям и всяческим Иранам с Индиями мотались, по несколько матчей подряд играли, Австралию жутко драли и прочие "сборные армии Марокко", по Африке шарились)) . Есть сайт "Сборная СССР", там все сами посмотрите), У Вас был какой-то "контекст"? Ну извините, не заметил). Куда уж нам, лаптем щи хлебаем))))

    25.03.2025

  • Valekka

    Вообще-то есть повод гордиться : сборная популяризирует страну во всём Мире.Сколько приехавших игроков,игравших с нами в последнее время,дома рассказали и расскажут про загадочную северную страну с добрыми людьми,большими стадионами и грозной сборной,которой никто забить не может!!! Нет худа без добра!!!!!

    25.03.2025

  • Максим Черный

    протв гондора не выстоим....

    25.03.2025

  • кампо

    Нормальный товарняк, такой же как раньше. Ничем не хуже тех, что мы играли и пять и десять лет назад, чего все недовольны то?

    25.03.2025

  • Максим Черный

    национальные герои......

    25.03.2025

  • Спринт

    Глущенкой получил три порции кайфа против 3-го состава Замбии. Теперича как попрет у достоянских, ежели Медведев не пошлёт его на ...

    25.03.2025

  • SuperDennis

    Ага, зачем, батенька, выдергивать из контекста? Много ли у сборной СССР было ПОДРЯД вот таких вот матчей со сплошными Финляндиями? Ась?

    25.03.2025

  • Skorz

    Не худший вариант , сегодня !

    25.03.2025

  • alex111

    Весело сыграли легко , хорошая товарищеская игра для вечернего отдыха .

    25.03.2025

  • кампо

    А что мы раньше исключительно с топами играли? Для товарняка достаточно и этого уровня.

    25.03.2025

  • SuperDennis

    Следующие Нигерия и Белоруссия. Борман, ты промахнулся!

    25.03.2025

  • lvb

    Малый пример. СССР - ФИНЛЯНДИЯ - 10:2 (4:0) 5 апреля 1978 г. Товарищеский матч. Ереван. Центральный стадион «Раздан». СССР: Дегтярев (В. Новиков, 46), Коньков (к), Жупиков, Бессонов, В. Голубев, Пригода, Кипиани, Чесноков (Петраков, 60), Колотов, Веремеев (Буряк, 46), Блохин. Голы: Коньков (14), Кипиани (18), Чесноков (37), Блохин (42, 59, 84), Колотов (47, 81), Буряк (79), Петраков (88) Борьбы ровно ноль. Но никто не ныл "никакущие, недостойный соперник, без борьбы"). Ни в прессе, ни на трибунах)), даже в соцсетях тишшшь)))))) Может Вы, батенька, привередливый малехо? Цените то что есть)

    25.03.2025

  • футбол это спорт

    Игра соперников - это их дело. А нам надо всегда играть на победу.

    25.03.2025

  • Valekka

    Ощутил прилив гордости?!:))

    25.03.2025

  • вячеслав зайцев

    Наши старались, Замбия приехала больше на прогулку. Бросил смотреть к концу первого тайма, снова убедился, что такие матчи не о чём. На фоне такой Замбии неплохо комбинировали, имелась и сыгранность. Но скорости ниже среднего, сопротивления почти нет. Такие матчи почти ничего не говорят о реальных возможностях команды. Только официальные матчи или, хотя бы, полуофициальные турниры что-то скажут. Сожалею, что отказались в своё время не поехали на турнир в Среднюю Азию.Счёт с Гренадой и Замбией одинаков, но такого не может быть. Ждём официальных матчей. Надеемся, но не радуемся раньше времени. Успехов России!

    25.03.2025

  • SuperDennis

    Да какие могут быть претензии по самоотдаче? Я разве об этом? Речь об уровне соперника.

    25.03.2025

  • кампо

    Это был обычный товарняк. На них никто никогда и не убивался, так что все эти претензии мимо...

    25.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Таков путь

    25.03.2025

  • Глупый

    скажем без стеснения, мы чемпионы

    25.03.2025

  • SuperDennis

    Они к матчу с нашими просто состав наигрывают! Против наших будут рубиться за место в составе клубов РПЛ!

    25.03.2025

  • Глупый

    так и сделаем

    25.03.2025

  • 36

    Нигерия-Зимбабве 1-1 сегодня было

    25.03.2025

  • Пан Юзеф

    У нас в Варшаве панически боятся встречи со сборной России, ибо ваши парни штампуют победы как Бразилия в 1970-ом на ЧМ.

    25.03.2025

  • SuperDennis

    Скажу о другом. Игры со всеми этими Гренадами-Брунеями, ВОЗМОЖНО, это лучше, чем провести двухсторонку без зрителей. Но мне, вот честно, абсолютно приелись эти 5-0, 10-0. Это игры без борьбы, игры без достойного соперника! Жду-недождусь матча с Нигерией! Если нигерийские ребята сыграют с нашими основой, ну, пусть даже мы не выиграем, но будут хоть какие-то эмоции! А сегодня... Закономерный слив никакущей Замбии..

    25.03.2025

  • Valekka

    Победа приятна,но с 60-й минуты перестал смотреть.Нет интереса наблюдатьза игрой туристов,отрабатывающих деньги за согласие играть!!

    25.03.2025

  • футбол это спорт

    Видимо, еще несколько таких найдется. А сборная идет своей дорогой.

    25.03.2025

  • Глупый

    надо провести свой чемпионат мира

    25.03.2025

  • инок

    Да так наша сборная и чемпионами Африки станет!

    25.03.2025

  • nampoo

    По ударам в свор - 5:0..Стопроцентная реализация и нереализация:).

    25.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Россия - самая непропускающая страна в футбольном мире и все остальные страны ей завидуют.

    25.03.2025

  • Пан Юзеф

    Он старый уже. До ворот не добежит.

    25.03.2025

  • bvp

    Хорошо сыграли, молодцы. Мячики Jogel надо выбросить на помойку, как, наверное, и остальные их творения.

    25.03.2025

  • Глупый

    мы победили чемпионов африки ,значит мы и есть чемпионы

    25.03.2025

  • 36

    Батька попробует летом

    25.03.2025

  • 36

    9 путевок на чм дают Африке.А нас,чемпионов,не пущают

    25.03.2025

  • Пан Юзеф

    Замбия - 5:0, Гренада - 5:0, Сирия - 4:0, Бруней - 11:0, Вьетнам - 3:0, Белоруссия - 4:0, Сербия - 4:0! Кто-нибудь вообще сможет распечатать ворота этой непобедимой сборной России?!

    25.03.2025

  • Глупый

    еще есть сотня стран о которых мы ничего не знаем

    25.03.2025

  • Mikhail

    С победой и с хет-триком!

    25.03.2025

  • 1~18

    Сомали следующие!

    25.03.2025

  • echo2011

    Ещё 11 матчей с такими командами,и гудбай,рекорд Дзюбы.

    25.03.2025

  • SuperDennis

    Россию и россиян с привычной разгромной победой. Порадовал Глуш, который отметился дебютным хет-триком за Сборную (дай бог не в последний раз) и Вахания - очень порадовал - и гол забил и кучу классных передач в штрафную отдал.

    25.03.2025

  • Глупый

    россия замбия 5-0

    25.03.2025

  • al.bel

    Всемирная Лига сексуальных реформ разыгрывает футболку Дзюбы, для чего надо правильно ответить на один из следующих вопросов. В каком году сборная России пропустит первый год а. 2032 б. 2072 в. 3022 г. никогда Какая сборная забьет первый гол в ворота сборной России. а.Аруба б.Гуам в.Абрау Дюрсо г. никакая

    25.03.2025

  • AZ

    Сегодня хорошо играли. Кроме Комличенко. Комель - толстая часть дерева, нижний конец бревна.))) Говорящая у Коли фамилия))).

    25.03.2025

  • инок

    Нашу сборную с уверенной победой над Замбией. Глушенкова с хет-триком

    25.03.2025

  • efim6010

    Валера - верим, самый успешный/фартовый тренер сборной, три года без поражений с достойными соперниками. Только удивляет одно, после такой "оглушительной" серии побед почему наша сборная не в топ-5 рейтинга ФИФА ? Функционеры футбола уверяют, что матчи входят в рейтинг.

    25.03.2025

  • Lars Berger

    Всех - с победой. Вперёд, Россия!

    25.03.2025

  • Олег Каноков

    Мне Гренада показалась посильнее...так-то,на расслабоне,неплохая игра,не напрягала.)

    25.03.2025

  • AnTaras

    Ожидал, что Замбия посильнее будет, но нет. Но, всё равно, с победой!

    25.03.2025

  • lvb

    Да уж, с морквой, сельдереем и тыквой Глушенков прям "какая гадость эта ваша.. готовка, уважаемый "вегинье")). У Валеры все без сахара, самый цимес)))

    25.03.2025

  • КирпичИнвест

    Хреновые у Замбии пули, хоть и медные. Все в молоко. В вот наши бьют кучно и в яблочко. С Победой!

    25.03.2025

  • lvb

    5:0. "Легко, на классе") Мне понравилась ЭТА сборная. Имею в виду стартовый состав, сыгрались парни малехо.

    25.03.2025

  • Evgen

    Молодец Валера, вон как Глушу игру подтянул, да и Круговой воспрял.

    25.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Сергей Богданович, учитесь у Валерия Георгиевича, как надо готовить Глушенкова!

    25.03.2025

  • GeoMaS

    Статуснее соперник - содержательнее игра - интереснее Глушенкову тренироваться в сборной.

    25.03.2025

  • футбол это спорт

    Живенько так поиграли. Спасибо сборной за неплохое развлечение. Карпину пора бы собирать костяк и избавляться от ростовского тяготения. Комличенко больше дельфин, чем бомбардир, а сегодня был чем-то третьим. Еще в Зените Мостовой обгонял Кругового в развитии, а вот сейчас уже наоборот. Вахания замечательно вписался в игру, хотя однажды чуть не подарил сопернику выход один-на-один. Глушенков вроде как оживает. Батраков и Кисляк вполне на своем месте. И уже можно сказать о карпинском периоде: сборная России где-то в верхней половине середняков. Для развития нужны игры с серьезными соперниками.

    25.03.2025

  • Антон Саныч

    Ждём Нарнию, Хогвартс и Гондор. С победой, сборная!

    25.03.2025

  • Adiоs Amigos R

    Спокойно, легко, на классе.

    25.03.2025

  • D D

    Великая серия продолжается

    25.03.2025

