Россия разгромила Замбию, Глушенков оформил хет-трик

Сборная России дома разгромила Замбию в BetBoom товарищеском матче — 5:0.

Хет-трик оформил Максим Глушенков, еще по одному голу забили Илья Вахания и Алексей Батраков.

Сборная России провела второй матч в 2025 году. 19 марта национальная команда разгромила Гренаду со счетом 5:0. В 2024-м команда под руководством Валерия Карпина провела пять товарищеских матчей, обыграв Сирию (4:0), Бруней (11:0), Вьетнам (3:0), Белоруссию (4:0) и Сербию (4:0).

Летом у России запланированы два матча: 6 июня дома с Нигерией, 10 июня — в гостях с Белоруссией.