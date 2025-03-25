Сборная России принимает национальную команду Замбии в товарищеском матче. Игра во вторник, 25 марта, начинается в 20.00 по московскому времени на «ВТБ Арене» (стадион «Динамо» имени Льва Яшина в Петровском парке) в столице России.

В прямом эфире матч показывают канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча сборной. Также следить за результатом и ключевыми событиями игры России и Замбии можно в матч-центре и разделе о национальной команде на нашем сайте.

Товарищеские матчи. .

25 марта, 20:00. ВТБ Арена (Москва)

Сборная России находится на 34-м месте в рейтинге ФИФА, а Замбия — на 87-м.