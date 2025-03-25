Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

25 марта, 19:45

Россия — Замбия: началась трансляция матча

Началась трансляция товарищеского матча Россия — Замбия
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России принимает национальную команду Замбии в товарищеском матче. Игра во вторник, 25 марта, начинается в 20.00 по московскому времени на «ВТБ Арене» (стадион «Динамо» имени Льва Яшина в Петровском парке) в столице России.

В прямом эфире матч показывают канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча сборной. Также следить за результатом и ключевыми событиями игры России и Замбии можно в матч-центре и разделе о национальной команде на нашем сайте.

Товарищеские матчи. .
25 марта, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
5:0
Замбия

Сборная России находится на 34-м месте в рейтинге ФИФА, а Замбия — на 87-м.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Сборная Замбии по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Матч ЦСКА — «Спартак» обошелся без судейского скандала благодаря видеоассистентам
В ЕС призвали все стороны в Грузии воздержаться от насилия после выборов
Дмитриев отметил высокую вероятность согласия США с предложением Путина по ДСНВ
Спорный ВАР-пенальти и странные решения Станковича убили красно-белых, армейцы потеряли Акинфеева. Что случилось в матче ЦСКА – "Спартак"
Аналитик Меркурис отметил уважительное отношение Путина к другим лидерам
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Талалаев — о составе сборной России на октябрьские матчи: «Некоторые решения мне не до конца понятны»
Игроки сборной России провели первую тренировку на октябрьских сборах
Представитель Захаряна о невызове в сборную: «Это решение Карпина»
Митрюшкин — об отсутствии в сборной: «Не общались про это с Кафановым, но он знает, что я всегда готов»
Азмун не сыграет со сборной России из-за перелома ноги
В Госдуме иронично оценили решение ФИФА не отстранять Израиль: «Это другое»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Россия — Замбия: стартовые составы на матч

Матч Россия — Замбия начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокусе»

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости