Сборные России и Замбии сыграют в товарищеском матче во вторник, 25 марта. Матч примет «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями игры Россия — Замбия можно также в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч будут транслировать «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало трансляции на федеральном канале — в 19.30 мск, за полчаса до игры. Кроме того, товарищеская игра сборных будет доступна в ретрансляции «Матч ТВ» на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Товарищеские матчи. .

25 марта, 20:00. ВТБ Арена (Москва)

В прошлую среду, 19 марта, Россия в рамках мартовского сбора провела товарищеский матч с Гренадой — 5:0. 36-летний нападающий Артем Дзюба появился в стартовом составе с капитанской повязкой, отметился голом и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды с 31 голом. Дзюба обошел Александра Кержакова (30 голов), рекорд которого по голам за карьеру в российском футболе побил в начале месяца (на отметке 234 гола за все клубы и сборную).