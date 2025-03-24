Футбол
24 марта, 20:00

Россия — Замбия: где смотреть товарищеский матч сборной

Россия и Замбия сыграют в товарищеском матче 25 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сборные России и Замбии сыграют в товарищеском матче во вторник, 25 марта. Матч примет «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями игры Россия — Замбия можно также в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч будут транслировать «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало трансляции на федеральном канале — в 19.30 мск, за полчаса до игры. Кроме того, товарищеская игра сборных будет доступна в ретрансляции «Матч ТВ» на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

Товарищеские матчи. .
25 марта, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
5:0
Замбия

В прошлую среду, 19 марта, Россия в рамках мартовского сбора провела товарищеский матч с Гренадой — 5:0. 36-летний нападающий Артем Дзюба появился в стартовом составе с капитанской повязкой, отметился голом и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды с 31 голом. Дзюба обошел Александра Кержакова (30 голов), рекорд которого по голам за карьеру в российском футболе побил в начале месяца (на отметке 234 гола за все клубы и сборную).

Сборная Замбии по футболу
Сборная России по футболу
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
