Защитник «Зенита» Юрий Жирков вышел в стартовом составе сборной России на матч Лиги наций с Венгрией. Для 37-летнего футболиста игра стала 97-й за национальную команду.

По данному показателю Жирков занимает пятое место в истории. Больше него за сборную России сыграли Сергей Игнашевич (127), Игорь Акинфеев (111), Виктор Онопко (109 + 4 за сборную СНГ) и Василий Березуцкий (101).

Кроме того, Жирков, выйдя на поле в 37 лет 55 дней, занимает второе место в списке самых возрастных игроков сборной России, уступая по этому показателю лишь Игнашевичу (38 лет 359 дней).