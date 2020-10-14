Россия — Венгрия: Жирков проводит 97-й матч за сборную. Рекорд Игнашевича чуть ближе
21:47
Защитник «Зенита» Юрий Жирков вышел в стартовом составе сборной России на матч Лиги наций с Венгрией. Для 37-летнего футболиста игра стала 97-й за национальную команду.
По данному показателю Жирков занимает пятое место в истории. Больше него за сборную России сыграли Сергей Игнашевич (127), Игорь Акинфеев (111), Виктор Онопко (109 + 4 за сборную СНГ) и Василий Березуцкий (101).
Кроме того, Жирков, выйдя на поле в 37 лет 55 дней, занимает второе место в списке самых возрастных игроков сборной России, уступая по этому показателю лишь Игнашевичу (38 лет 359 дней).
Результаты опроса
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Как закончится матч Лиги наций Россия — Венгрия?
Россия победит
64.0%
Будет ничья
19.5%
Венгрия выиграет
16.5%
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