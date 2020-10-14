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Россия — Венгрия: Жирков проводит 97-й матч за сборную. Рекорд Игнашевича чуть ближе

21:47
Юрий Жирков (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Жирков (справа). Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Зенита» Юрий Жирков вышел в стартовом составе сборной России на матч Лиги наций с Венгрией. Для 37-летнего футболиста игра стала 97-й за национальную команду.

По данному показателю Жирков занимает пятое место в истории. Больше него за сборную России сыграли Сергей Игнашевич (127), Игорь Акинфеев (111), Виктор Онопко (109 + 4 за сборную СНГ) и Василий Березуцкий (101).

Кроме того, Жирков, выйдя на поле в 37 лет 55 дней, занимает второе место в списке самых возрастных игроков сборной России, уступая по этому показателю лишь Игнашевичу (38 лет 359 дней).

Россия — Венгрия

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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