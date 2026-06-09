Россия разгромила Тринидад и Тобаго в Калининграде

Сборная России разгромила на своем поле сборную Тринидада и Тобаго в BetBoom товарищеском матче — 3:0. Игра проходила в Калининграде.

В первом тайме голы забили защитники Мингиян Бевеев и Александр Сильянов. Во втором тайме в свой 21-й день рождения отличился полузащитник Алексей Батраков.

Россия провела пятый матч в 2026 году. В марте национальная команда обыграла Никарагуа (3:1) и сыграла вничью с Мали (0:0), в мае уступила Египту (0:1), 5 июня победила Буркина-Фасо (3:0).