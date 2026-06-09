Сборная России сыграет с Тринидадом и Тобаго в товарищеском матче во вторник, 9 июня.

Бывший игрок сборной России Роман Павлюченко ожидает победу россиян с разгромным счетом.

«С кем играет наша сборная, что за сборная — про Тринидад и Тобаго я, если честно, почти ничего не знаю. Игроков не назову, за этой командой никогда особо не следил. Но Россия играет дома, и мне кажется, матч будет примерно похож на предыдущую игру в Волгограде. Если наша сборная нормально настроится, то больших проблем быть не должно.

Понятно, что сейчас все умеют играть в футбол, поэтому совсем лёгкой прогулки ждать не надо. Но если Россия будет играть в свой футбол, держать мяч, контролировать темп и быстро переходить в атаку, то, думаю, спокойно должна забивать этой сборной три мяча. Тем более дома, при болельщиках, мотивация все равно будет.

Главное — не расслабляться и не думать, что все получится само собой. Нужно с первых минут забрать мяч, играть через короткий и средний пас, создавать моменты и не транжирить их. В таких матчах важно быстро забить, чтобы соперник не почувствовал уверенность и не начал цепляться за результат.

Фаворит здесь очевиден — Россия. Я не видел Тринидад и Тобаго, ничего не могу сказать по их футболистам, но по уровню наша сборная должна быть сильнее. Если сыграем серьезно и без недооценки, думаю, спокойно трешку загрузим и доведём матч до разгрома», — сказал Павлюченко «Ставка ТВ».

Букмекеры считают Россию явным фаворитом: коэффициент на ее победу составляет 1.06, на ничью — 18.00, на победу Тринидада и Тобаго — 32.00.

«СЭ» будет вести текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча национальных команд. За основными событиями и результатом игры Россия — Тринидад и Тобаго можно также следить в матч-центре на нашем сайте.