Россия и Тринидад и Тобаго встретятся в товарищеском матче

Сборные России и Тринидада и Тобаго сыграют в товарищеском матче во вторник, 9 июня. Игра пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» будет вести текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча национальных команд. За основными событиями и результатом игры Россия — Тринидад и Тобаго можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

Товарищеские матчи. Сборные. .

09 июня, 20:00. Ростех Арена (Калининград)

В прямом эфире встречу сборных покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В 2026 году сборная России провела три товарищеских игры: победила Никарагуа (3:1) и Буркина-Фасо (3:0), сыграла вничью с Мали (0:0) и проиграла Египту (0:1). Тринидад и Тобаго проведет первый матч в 2026 году.