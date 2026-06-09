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Сегодня, 19:45

Россия — Тринидад и Тобаго: началась трансляция товарищеского матча, где смотреть онлайн

Сборная России проводит матч с Тринидадом и Тобаго
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные России и Тринидада и Тобаго встречаются в товарищеском матче во вторник, 9 июня. Игра пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Максим Глушенков.Россия — Тринидад и Тобаго: онлайн-трансляция матча сборных

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча национальных команд. За основными событиями и результатом игры Россия — Тринидад и Тобаго можно также следить в матч-центре на нашем сайте.

Товарищеские матчи. Сборные. .
09 июня, 20:00. Ростех Арена (Калининград)
Россия
Тринидад и Тобаго

В прямом эфире встречу сборных показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

В 2026 году сборная России провела три товарищеских игры: победила Никарагуа (3:1) и Буркина-Фасо (3:0), сыграла вничью с Мали (0:0) и проиграла Египту (0:1). Тринидад и Тобаго проведет первый матч в 2026 году.

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