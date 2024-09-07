Россия — Таиланд: смотреть трансляцию товарищеского матча
Россия и Таиланд начнут играть в 16.00 по московскому времени
Сборная России сыграет с Таиландом в товарищеском матче в субботу, 7 сентября. Игра будет проходить на Национальном стадионе «Ми Динь» в Ханое (Вьетнам). Стартовый свисток запланирован на 16.00 по московоскому времени.
В прямом эфире матч России и Таиланда показывает «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до игры и также будет также доступна на сайте федерального спортивного телеканала matchtv.ru.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Основные события игры Россия — Таиланд доступны в матч-центре нашего сайта.
Сборная России должна сыграть второй товарищеский матч в рамках сентябрьского мини-турнира в Ханое. 5 сентября россияне победили Вьетнам со счетом 3:0. Накануне проведение игры оказалось под угрозой из-за приближения тайфуна.
Обновление: матч России и Таиланда был отменен из-за непогоды.
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