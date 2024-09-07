Россия и Таиланд начнут играть в 16.00 по московскому времени

Сборная России сыграет с Таиландом в товарищеском матче в субботу, 7 сентября. Игра будет проходить на Национальном стадионе «Ми Динь» в Ханое (Вьетнам). Стартовый свисток запланирован на 16.00 по московоскому времени.

В прямом эфире матч России и Таиланда показывает «Матч ТВ». Трансляция начнется за пять минут до игры и также будет также доступна на сайте федерального спортивного телеканала matchtv.ru.