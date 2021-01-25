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Россия сыграет со Словакией в Трнаве

12:36
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Сборная России проведет матч отборочного турнира ЧМ-2022 против Словакии в Трнаве на стадионе Антона Малатинского, информирует сайт УЕФА.

Игра пройдет 30 марта (начало — в 21.45 по московскому времени) и станет третьей в этом году для команды.

24 и 27 марта в рамках отбора к чемпионату мира Россия сыграет с Мальтой и Словенией соотвественно.

Стадион Антона Малатинского является домашней ареной «Спартака» из Трнавы. Ег вместимость составляет 19 200 зрителей.

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