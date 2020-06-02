Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил мнение, что страна хорошо справляется с пандемией коронавируса.

— Кто-то говорит: «Там ошиблись, тут ошиблись». Ошибки могут быть, если то же самое повторится. А сейчас это могут быть недочеты, которые надо исправлять. Все играют в шахматы. И ты видишь только 1/4 доски. У меня тоже нет полной доски. Полная доска только у руководителей страны, — сказал Черчесов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Если они какое-то решение принимали, значит они знали, от чего отталкиваться.

Если меня спросили: «Хочу я сидеть дома?», я говорю: «Нет». Но есть еще слово «надо». Не хочешь, но надо. Вот с этим «надо» страна справилась хорошо, глядя на другие страны. Мы на правильном пути. Я спрашиваю себя: если бы это случилось 20 лет назад, как бы мы на это среагировали? По-моему, страна отработала на хорошую оценку. Но надо еще все проанализировать.