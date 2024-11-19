Россия — Сирия: видеообзор товарищеского матча

Сборная России разгромила Сирию в товарищеском матче — 4:0. Встреча проходила в Волгограде.

Дубль сделал Максим Осипенко, забив один из мячей с пенальти. Еще по одному голу забили Илья Самошников и Алексей Миранчук.

Встречу на «Волгоград Арене» посетили 35 628 человек.

Сборная России одержала пятую победу в 2024 году. В марте россияне дома разгромили Сербию (4:0), в июне — Белоруссию (4:0) в гостях, в сентябре — Вьетнам (3:0) в выездном матче, в ноябре — Бруней (11:0).