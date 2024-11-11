Сборные России и Сирии сыграют в товарищеском матче во вторник, 19 ноября. Игра пройдет на «Волгоград Арене», стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Сборная России находится на 34-м месте в рейтинге ФИФА, Сирия — на 93-м.

В 2024 году Россия провела три товарищеских матча — в марте обыграла Сербию (4:0), в июне — Белоруссию (4:0), в сентябре — Вьетнам (3:0). 15 ноября команда Валерия Карпина встретится с Брунеем в Краснодаре.

Сирия в этом году провела шесть товарищеских матчей (три победы, две ничьи и одно поражение), вышла в плей-офф Кубка Азии и уступила Ирану в серии пенальти, а также приняла участие в квалификации ЧМ-2026 и заняла третье место в группе с Японией, КНДР и Мьянмой.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча национальной команды в Волгограде. С ключевыми событиями игры Россия — Сирия можно также ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.