Защитник «Зенита» Юрий Жирков вышел в стартовом составе сборной России на товарищеский матч со Швецией. Для 37-летнего футболиста игра стала 95-й за национальную команду.

По данному показателю Жирков занимает пятое место в истории. Больше него за сборную России сыграли Сергей Игнашевич (127), Игорь Акинфеев (111), Виктор Онопко (109 + 4 за сборную СНГ) и Василий Березуцкий (101).

В сборной России Жирков дебютировал 9 февраля 2005 года в товарищеской игре с Италией (0:2).