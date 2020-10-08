Россия — Швеция: Жирков проводит 95-й матч за сборную. Это пятый результат в истории
19:16
Защитник «Зенита» Юрий Жирков вышел в стартовом составе сборной России на товарищеский матч со Швецией. Для 37-летнего футболиста игра стала 95-й за национальную команду.
По данному показателю Жирков занимает пятое место в истории. Больше него за сборную России сыграли Сергей Игнашевич (127), Игорь Акинфеев (111), Виктор Онопко (109 + 4 за сборную СНГ) и Василий Березуцкий (101).
В сборной России Жирков дебютировал 9 февраля 2005 года в товарищеской игре с Италией (0:2).
Результаты опроса
проголосовало: 838Все опросы
Россия — Швеция: кто победит?
Россия
41.8%
Швеция
21.2%
Будет ничья
29.0%
Что за матч?
8.0%
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020