Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Россия — Швеция: Мостовой дебютировал в национальной команде

19:17
Андрей Мостовой. Фото YouTube-канал сборной России
Андрей Мостовой. Фото YouTube-канал сборной России
Теги:

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой дебютировал в сборной России. 22-летний хавбек вышел на поле в стартовом составе товарищеского матча со Швецией.

Мостовой уже вызывался в сборную в сентябре, но тогда на поле не появился.

Ранее в национальной команде России играл однофамилец хавбека петербуржцев Александр Мостовой. С 1990 по 2004 год он провел за сборные СССР, СНГ и России 65 матчей и забил 13 мячей.

Россия — Швеция

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Результаты опроса

проголосовало: 838
Все опросы
Россия — Швеция: кто победит?
Россия
41.8%
Швеция
21.2%
Будет ничья
29.0%
Что за матч?
8.0%
Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир