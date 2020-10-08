Россия — Швеция: Мостовой дебютировал в национальной команде
19:17
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой дебютировал в сборной России. 22-летний хавбек вышел на поле в стартовом составе товарищеского матча со Швецией.
Мостовой уже вызывался в сборную в сентябре, но тогда на поле не появился.
Ранее в национальной команде России играл однофамилец хавбека петербуржцев Александр Мостовой. С 1990 по 2004 год он провел за сборные СССР, СНГ и России 65 матчей и забил 13 мячей.
Результаты опроса
проголосовало: 838Все опросы
Россия — Швеция: кто победит?
Россия
41.8%
Швеция
21.2%
Будет ничья
29.0%
Что за матч?
8.0%
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020