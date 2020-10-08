Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой дебютировал в сборной России. 22-летний хавбек вышел на поле в стартовом составе товарищеского матча со Швецией.

Мостовой уже вызывался в сборную в сентябре, но тогда на поле не появился.

Ранее в национальной команде России играл однофамилец хавбека петербуржцев Александр Мостовой. С 1990 по 2004 год он провел за сборные СССР, СНГ и России 65 матчей и забил 13 мячей.