Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Россия — Швеция: команда Черчесова держит социальную дистанцию во время гимна

19:28
Сборная России перед матчем со Швецией. Фото Twitter
Сборная России перед матчем со Швецией. Фото Twitter
Теги:

Игроки сборной России перед товарищеским матчем со Швецией слушают гимн с соблюдением социальной дистанции. Игра из-за пандемии коронавируса проходит с ограниченным числом зрителей и в условиях повышенной предосторожности.

Россия — Швеция

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир