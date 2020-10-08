Россия — Швеция: команда Черчесова держит социальную дистанцию во время гимна
19:28
Игроки сборной России перед товарищеским матчем со Швецией слушают гимн с соблюдением социальной дистанции. Игра из-за пандемии коронавируса проходит с ограниченным числом зрителей и в условиях повышенной предосторожности.
Это ли не красота ?#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/UoQVf94D4z— Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2020
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020
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