Сборная России в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 разгромила Шотландию (4:0). После игры болельщики имели некоторые проблемы с выходом со стадиона, но обошлось без происшествий. Напомним, встреча состоялась в «Лужниках».

Вход на станцию МЦК «Лужники» свободный, проблем нет pic.twitter.com/g57uL7rXxW — СЭ Футбол (@se_football) October 10, 2019

Ближе к МЦК движение еще хуже pic.twitter.com/g2rnHpCfxx — СЭ Футбол (@se_football) October 10, 2019

#РоссияШотландия Очередь к метро после матча движется медленно, но давки нет pic.twitter.com/aZApbmJO8o — СЭ Футбол (@se_football) October 10, 2019

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