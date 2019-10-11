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Россия — Шотландия: как толпы болельщиков покидают «Лужники»

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Сборная России в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 разгромила Шотландию (4:0). После игры болельщики имели некоторые проблемы с выходом со стадиона, но обошлось без происшествий. Напомним, встреча состоялась в «Лужниках».

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Россия — Шотландия

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