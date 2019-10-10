Россия — Шотландия: Дзюба оформил дубль
23:15
Сборная России забила третий гол в ворота Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Евро-2020.
На 70-й минуте встречи после подачи углового Артем Дзюба поборолся поборолся за мяч и оформил дубль.
«СЭ» ведет прямую трансляцию матча Россия — Шотландия
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра