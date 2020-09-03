Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Россия — Сербия: видеотрансляция матча

13:00
Далер Кузяев, Федор Кудряшов и Артем Дзюба. Фото Пресс-служба РФС
Далер Кузяев, Федор Кудряшов и Артем Дзюба. Фото Пресс-служба РФС
Теги:

Сегодня, 3 сентября, сборная России сыграет с Сербией в матче Лиги наций. Встреча пройдет в Москве, начало — в 21.45 (мск).

Команда Станислава Черчесова также проведет встречи в своей группе с Турцией и Венгрией.

Следить за матчем Россия — Сербия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Первого канала.

Видеотрансляция матча Россия — Сербия

Россия — Сербия

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Опрос

проголосовало: 9281
Все опросы
Соболев в сборной России: вы поддерживаете?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир