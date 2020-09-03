Россия — Сербия: видеотрансляция матча
13:00
Сегодня, 3 сентября, сборная России сыграет с Сербией в матче Лиги наций. Встреча пройдет в Москве, начало — в 21.45 (мск).
Команда Станислава Черчесова также проведет встречи в своей группе с Турцией и Венгрией.
Следить за матчем Россия — Сербия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Первого канала.
Видеотрансляция матча Россия — Сербия
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