Россия против Вьетнама: время начала и где смотреть трансляцию матча сборной

Россия сыграет с Вьетнамом в товарищеском матче 5 сентября

Сборная России по футболу сыграет с национальной командой Вьетнама в товарищеском матче в четверг, 5 сентября. Игра пройдет на стадионе «Ми Динь» в Ханое (Вьетнам). Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния Россия — Вьетнам можно в матч центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 15.55 мск. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Также команда Валерия Карпина проведет товарищескую игру против сборной Таиланда в субботу, 7 сентября.

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