Россия проигрывает Кении после первого тайма
Сборная России уступает Кении после первого тайма товарищеского матча — 1:2.
На гол Александра Соболева на 8-й минуте встречи, африканцы ответили результативными ударами Энтони Акуму на 16-й минуте и Масуда Джума — на 36-й.
На 14-й минуте вратарь Кении Браун Одиамбо не смог продолжить матч из-за травмы. Его заменил Патрик Матаси.
На 29-й минуте повреждение получил Даниил Фомин, вместо хавбека «Динамо» на поле появился полузащитник «Гавра» Далер Кузяев.
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