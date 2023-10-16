Россия проигрывает Кении после первого тайма

Сборная России уступает Кении после первого тайма товарищеского матча — 1:2.

На гол Александра Соболева на 8-й минуте встречи, африканцы ответили результативными ударами Энтони Акуму на 16-й минуте и Масуда Джума — на 36-й.

На 14-й минуте вратарь Кении Браун Одиамбо не смог продолжить матч из-за травмы. Его заменил Патрик Матаси.

На 29-й минуте повреждение получил Даниил Фомин, вместо хавбека «Динамо» на поле появился полузащитник «Гавра» Далер Кузяев.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча Россия — Кения.