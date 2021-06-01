Сегодня, 1 июня, сборная России проведет свой первый товарищеский матч в рамках подготовки к чемпионату Европы. Соперник — команда Польши, начало матча в 21.45 по московскому времени.

Отметим, что в рамках личных встреч российская сборная не побеждала Польшу с 1996 года.

В понедельник состоялась пресс-конференция, во время которой главный тренер сборной Станислав Черчесов ответил на вопросы о составе команды, а также о травмированных футболистах.

Следить за матчем Польша — Россия можно в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ, а также в онлайн трансляции на сайте «СЭ»