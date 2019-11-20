Россия победила Сан-Марино в последнем матче отбора Евро, Дзюба не забил

Сборная России с разгромным счетом победила Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (5:0). Голами отметились хавбеки Далер Кузяев и Алексей Миранчук, защитник Сергей Петров, а также форварды Алексей Ионов и Николай Комличенко.

Сборная России заняла 2-е место в группе I — национальная команда досрочно вышла на Евро после гостевой победы над Кипром (5:0). Сан-Марино — на последней строчке в таблице: команда не набрала ни одного балла.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа I

Сан-Марино — Россия — 0:5 (0:2)

Голы: Кузяев, 3 (0:1). Петров, 19 (0:2). Миранчук, 49 (0:3). Ионов, 56 (0:4). Комличенко, 78 (0:5).

Сан-Марино: А.Симончини, Д`Аддарио (Томассини, 64), Д.Симончини, Витаиоли, Палацци, Чензони, Джарди, Лунадеи, Гасперони (Баттистини, 46), Бернарди (Хирш, 61), Берарди.

Россия: Шунин, Петров, Джикия, Беляев, Кудряшов, Оздоев (Зобнин, 59), Миранчук (Комличенко, 65), Кузяев, Ионов (Головин, 58), Дзюба, Бакаев.

Предупреждения: Д.Симончини, 33. Чензони, 45+1. Оздоев, 53. Палацци, 53. Хирш, 90+3.

Судьи: Аурнасон. Вигфюссон, Гудмундссон (все — Исландия).

19 ноября. Серравалле. Стадион «Олимпийский».

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Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира