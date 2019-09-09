Сборная России обыграла Казахстан в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (1:0). Единственный гол забил защитник Мариу Фернандес, результативный пас на счету хавбека Александра Головина.

Россияне набрали 15 очков и расположились на 2-м месте в группе I. Казахстан с 7 баллами занимает 4-ю строчку.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа I

Россия — Казахстан — 1:0 (0:0)

Гол: Мариу Фернандес, 89.

Россия: Гильерме, Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Жирков, Миранчук (Ионов, 57), Оздоев, Ахметов (Зобнин, 63), Головин, Черышев (Кудряшов, 55), Дзюба.

Казахстан: Непогодов, Ерланов, Малый, Марочкин, Бейсебеков, Перцух, Абикен, Жуков (Исламхан, 61), Федин (Мужиков, 77), Шомко, Щеткин (Аймбетов, 90).

Судьи: Дабанович. Джукич, Татар (все — Черногория).

9 сентября. Калининград. Стадион «Калининград».

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира