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Россия победила Казахстан в отборе Евро-2020 — 1:0 после гола Мариу Фернандеса в концовке

9 сентября 2019, 23:34
9 сентября. Калининград. Россия - Казахстан - 1:0. Россияне празднуют гол Фернандеса. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 9 сентября. Калининград. Россия - Казахстан - 1:0. В атаке Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
9 сентября. Калининград. Россия - Казахстан - 1:0. Россияне празднуют гол Фернандеса. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России обыграла Казахстан в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (1:0). Единственный гол забил защитник Мариу Фернандес, результативный пас на счету хавбека Александра Головина.

Россияне набрали 15 очков и расположились на 2-м месте в группе I. Казахстан с 7 баллами занимает 4-ю строчку.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа I

Россия — Казахстан — 1:0 (0:0)

Гол: Мариу Фернандес, 89.

Россия: Гильерме, Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Жирков, Миранчук (Ионов, 57), Оздоев, Ахметов (Зобнин, 63), Головин, Черышев (Кудряшов, 55), Дзюба.

Казахстан: Непогодов, Ерланов, Малый, Марочкин, Бейсебеков, Перцух, Абикен, Жуков (Исламхан, 61), Федин (Мужиков, 77), Шомко, Щеткин (Аймбетов, 90).

Судьи: Дабанович. Джукич, Татар (все — Черногория).

9 сентября. Калининград. Стадион «Калининград».

Россия — Казахстан

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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