12 ноября, 12:00

Россия — Перу: во сколько начнется трансляция игры

Товарищеский матч между Россией и Перу пройдет в Санкт-Петербурге 12 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сборные России и Перу сыграют в среду, 12 ноября. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .
12 ноября, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Россия
1:1
Перу

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча россиян и перуанцев. Ключевые события игры Россия — Перу можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире BetBoom товарищеский матч покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

Россия&nbsp;&mdash; Перу.Россия — Перу: онлайн-трансляция матча в Санкт-Петербурге

В 2025 году национальная команда России в марте обыграла Замбию и Гренаду (оба раза — 5:0), а в июне встретилась с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1). В сентябре россияне сыграли с Иорданией (0:0) и Катаром (4:1), а в октябре — с Ираном (2:1) и Боливией (3:0). 15 ноября сборная примет Чили в Сочи.

Сборная Перу по футболу
Сборная России по футболу
