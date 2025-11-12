Сборные России и Перу сыграют в среду, 12 ноября. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .

12 ноября, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча россиян и перуанцев. Ключевые события игры Россия — Перу можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире BetBoom товарищеский матч покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

В 2025 году национальная команда России в марте обыграла Замбию и Гренаду (оба раза — 5:0), а в июне встретилась с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1). В сентябре россияне сыграли с Иорданией (0:0) и Катаром (4:1), а в октябре — с Ираном (2:1) и Боливией (3:0). 15 ноября сборная примет Чили в Сочи.