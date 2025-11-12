Сафонов, Головин и Миранчук — в стартовом составе сборной России на матч с Перу

Стал известен стартовый состав сборной России на BetBoom товарищеский матч с Перу.

Встреча состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 20.00 по московскому времени. С капитанской повязкой на поле выйдет Александр Головин.

Россия: Сафонов, Вахания, Мелехин, Осипенко, Горшков, Пруцев, Умяров, Батраков, Миранчук, Сергеев, Головин.

Запасные: Бориско, Гудиев, Дивеев, Лукин, Литвинов, Круговой, Кисляк, Бевеев, Черников, Обляков, Глебов, Садулаев, Фомин, Глушенков, Тюкавин.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.