Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:33

Сафонов, Головин и Миранчук — в стартовом составе сборной России на матч с Перу

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стал известен стартовый состав сборной России на BetBoom товарищеский матч с Перу.

Встреча состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 20.00 по московскому времени. С капитанской повязкой на поле выйдет Александр Головин.

Россия: Сафонов, Вахания, Мелехин, Осипенко, Горшков, Пруцев, Умяров, Батраков, Миранчук, Сергеев, Головин.

Запасные: Бориско, Гудиев, Дивеев, Лукин, Литвинов, Круговой, Кисляк, Бевеев, Черников, Обляков, Глебов, Садулаев, Фомин, Глушенков, Тюкавин.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Россия&nbsp;&mdash; Перу.Россия — Перу: онлайн-трансляция матча в Санкт-Петербурге
Товарищеские матчи. Сборные. .
12 ноября, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Россия
Перу
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Головин
Алексей Миранчук
Матвей Сафонов
Футбол
Сборная Перу по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
«Рейнджерс» Панарина прервали серию без побед в Нью-Йорке со старта сезона НХЛ
Трамп призвал президента Израиля прекратить уголовное преследование Нетаньяху
Стал лысым на удачу, отказал в скидке по новому контракту и может не договориться с «Рейнджерс». Что происходит с Артемием Панариным
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
Воробьев навестил пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Популярное видео
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Барселона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Барселона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Байер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Байер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ньюкасл» — «Атлетик»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ньюкасл» — «Атлетик»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Челси»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Челси»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
«Шанхай Дрэгонс» опубликовал шуточный состав сборной России по футболу на матч с Перу
Россия — Перу: онлайн-трансляция игры
Ветеран Великой Отечественной войны нанесет первый удар в матче Россия — Перу
Почитают шаманов, дарят трусы на Новый год, едят морских свинок и ... кошек. 13 фактов о Перу
Карпин: «Для меня не будет проблемой, если узнаю, что футболист употребляет жевательный табак»
У Карпина в «Динамо» был полный карт-бланш. Но он, похоже, закончился
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Леший

    Если этот стартовый состав заявить для выступления в российской премьер-лиге, будет твёрдый середняк и вряд может рассчитывать на попадание в первую тройку. Чуть усиленный Ростов.

    12.11.2025

  • ёzhic8

    Из состава непонятно - уходит Валера или нет

    12.11.2025

  • Andrey Agarkov

    Опять проверка всевозможных сочетваний, опять проверка всех и везде.... как же хочется важных матчей с оптимальным составом! Вперед Россия!!!

    12.11.2025

  • Иван Л.

    Дурной состав. Может прокатить поскольку Перу приехало за бабками, а не игрой.

    12.11.2025

    • «Шанхай Дрэгонс» опубликовал шуточный состав сборной России по футболу на матч с Перу

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости