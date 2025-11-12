Сборная России не удержала победу над Перу, Валера ответил на гол Головина

Сборная России на своем поле сыграла вничью с Перу в BetBoom товарищеском матче — 1:1. Игра проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Хозяева открыли счет на 18-й минуте — Александр Головин забил после ошибки вратаря гостей Педро Гальесе.

Перуанцы сравняли счет на 82-й минуте — дальним ударом отличился Алекс Валера.

Сборная России в третий раз сыграла вничью в 2025 году. Также национальная команда одержала шесть побед в 9 матчах.