Сегодня, 22:04

Сборная России не удержала победу над Перу, Валера ответил на гол Головина

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сборная России сыграла вничью с Перу в Санкт-Петербурге — 1:1.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России на своем поле сыграла вничью с Перу в BetBoom товарищеском матче — 1:1. Игра проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Хозяева открыли счет на 18-й минуте — Александр Головин забил после ошибки вратаря гостей Педро Гальесе.

Перуанцы сравняли счет на 82-й минуте — дальним ударом отличился Алекс Валера.

Сборная России в третий раз сыграла вничью в 2025 году. Также национальная команда одержала шесть побед в 9 матчах.

Товарищеские матчи. Сборные. .
12 ноября, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Россия
1:1
Перу
Александр Головин
Футбол
Сборная Перу по футболу
Сборная России по футболу
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Пономарев о голе сборной Перу в конце матча против России: «Поэтому Сафонов в «ПСЖ» и не играет. Кому нужен такой мухолов?»
Тренер сборной Перу Баррето о матче с Россией в Петербурге: «Стадион — один из лучших в мире, напомнил «Сантьяго Бернабеу»»
Сафонов пропустил от Валеры. Ошибка вратаря лишила сборную России победы
Россия — Перу: видео голов
Матч России и Перу в Санкт-Петербурге посетили более 45 тысяч человек
Россия сыграла вничью с Перу, форвард гостей Валера сравнял счет дальним ударом в концовке! Онлайн-трансляция матча в Санкт-Петербурге
  • Valery Grigoryev

    Валера украл победу у Валерона!

    12.11.2025

  • tatarin

    Может скинемся по сотке, а то ведь может и уйти на бриллиант недооцененный, да ещё и недооплаченный?

    12.11.2025

  • Бен Ричардс

    Очередной товарняк имени распила огромного российского околофутбольного бабла вяло подходил к концу, дежурная победа над очередным днищем, приехашим в очередной раз со вторым составом была в кармане. "Давайте споем "Катюшу" вместе с РФС",- благодушно предложил патриотичный комментатор Шнякин. "Щас спою", - наверное мысленно ответил тот, кого Кафанов упрямо считает вратарем основы ПСЖ. Но тут какой-то непонятный ихний Валера первый раз за игру зарядил по воротам, метров с 28 и испортил всем праздник. И хотя судейка очень старался, добавил аж больше 7 минут к рядовому товарищескому матчу, даже креативненько, из ничего, придумал угловой в ворота гостей, наш Валера видимо останется на этот раз без премии и получит только свои обычные 150 000 евро зарплаты в сборной в ноябре.

    12.11.2025

  • Sergio 666

    Саня и Миша Кержаковы привезли своего тренера на стадио, из Кингисеппа - в конце трансляции. Крупный план. Ноль комментариев в эфире.

    12.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Карма Подписанта достанет везде и в Динамо и в Сборной!

    12.11.2025

  • ho-shi-minbaldanov

    Индейцы с Перу выступая вторым составом показали нашему тренеру, что их надо уважать...

    12.11.2025

  • Андрей Гридасов

    Наглядный пример деградации вслед за "Динамо" еще и сборной страны под управлением недотренера Карпина. Закатили случайный гол, начали ощущать себя мегазвёздами, хотя ни одного приличного игрока на поле не было видно. И не будет, до тех пор пока сборная будет играть понарошку, никакой ответственности за результат не имея. Ни перед тренером, который играется в специалиста, ни перед болельщиками, многие из которых посещают такие игры, не ведая о разнице между штрафным, угловым и пенальти... Шоу было много, но только не игры в футбол с полной отдачей. Поздравляять остаётся Перу с ничьей, да еще за приличные деньги!

    12.11.2025

  • Max Stch

    футбол умер! да здравствует футбол! ))

    12.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Менi каже шо тi збiшраешь коштi на ЗСУ!

    12.11.2025

  • IQ-87%

    Когда решают Валеры-начало-часть первая

    12.11.2025

  • Что за Аюта?

    Позорная сборная в атаке, позорный Сафонов в воротах. Я всё.

    12.11.2025

  • Фобия

    А вратарь Перу красавчик? :innocent:

    12.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    ЯКАЯ ПИХВА?!

    12.11.2025

  • Заполярье

    У каждого преступника, халтурщика, бездаря и идиота, есть Ф,И,О.! Думай, думай народ! Вперёд Россия! :angry::weary::relaxed:?

    12.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    ГАНЬБА!!!

    12.11.2025

  • плохокот

    Может показалось, но во втором тайме у наших вся игра шла через левый фланг. По мне Батраков нормально отыграл, а Головин неважно.

    12.11.2025

  • ho-shi-minbaldanov

    И это видела вся Россия, я к примеру с Дальнего Востока, разница по времени большая... И наш знаменитый лавочник с самого Парижу вдруг не смог спасти наши ворота... Хотя у нас сейчас куча толковых пацанов вратарей( слава Кафанову или КаринуС как мы выгляделибы с более сильным соперников? ?)... И это неудачник с отбора ЧМ - 2026...?

    12.11.2025

  • Фобия

    Ау, народ?! Может пора начать спрашивать с нынешней власти жуликов и воров? Это что такое происходит? Сбитый лётчик - тренер сборной, баньщик - министр спорта, опер гэбни - руководит страной? Это какой-то позор! Россия будет свободной от РФС и газовой гидры! :confused::money_mouth::worried:

    12.11.2025

  • VD44

    Всем досмотревшим это до конца пиво и пиццу бесплатно за счет Карпина, что бы отпустило, кто не смотрел коньяк сам себе нальет, в аут такой футбол...

    12.11.2025

  • Vitamin007

    Интересно? Этот идиот наработал на отставку из футбола!?

    12.11.2025

  • Equalizer

    Беспомощность Динамо проецируется на сборную России. А чему удивляться если тренер один и тот же!

    12.11.2025

  • Aprel

    Даже подлый канал МАТЧ ТВ, признал что сборная Перу, играла не в полном составе! А мы? У нас есть РФС ? У нас есть тренер? Или все эти 25 лет, за все обсирания по всем весям и фронтам, виновата не ВЛАСТЬ, не обличённый властью, а кто-то хрен знает кто, но крайний всегда НАРОД РФ! До коле? :sunglasses::money_mouth::worried:

    12.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Ссы поносом под скбя и под своих клонно-дружбанов.

    12.11.2025

  • Секир-башка

    Посмотрел первый тайм, второй решил не смотреть. Думаю, что не много потерял.

    12.11.2025

  • Dron56

    все хотят выразить свое НЮ Валерику ...

    12.11.2025

  • Каспийский берег

    Мощная игра и опять не проиграли! Валеры конечно звери!

    12.11.2025

  • bishevcky

    Предпочёл в это время смотреть матч БК Зенит, странная "сборная" Карпина просто неинтересна.

    12.11.2025

  • Djin Ignatov

    С 40 метров пропустил ! Это специально наверное подставил Занзибара ! Того скоро выгонят из Динамо ! Получай ! выгонят и из сборной !!

    12.11.2025

  • Фобия

    Проиграть второму составу сборной Перу это самое важное на сегодня! :rofl:

    12.11.2025

  • Dron56

    Вот что то руки главного тренера нашей сборной в руководстве игрой невидно было. Классно конечно в носу он что то искал ...

    12.11.2025

  • Заполярье

    Завтра на первой полосе "СЭ" будет висеть Овечкин! Пропаганда это же самое главное для чекистской России! Вождь врать не будет...:sunglasses::money_mouth::worried:

    12.11.2025

  • непонял

    Головин отдельно от команды, Миранчук отдельно, Сафонов отдельно. команды нет. не надо ставить понторезов, у нас сейчас хорошая молодежь, которую можно выпускать в качестве игроков, а не лакеев.

    12.11.2025

  • Кабанчик

    Сафонов рискует после окончания контракта в ПСЖ вернуться в Россию, за отсутствием вариантов в европе, ему нужно срочно уходить из ПСЖ и играть, пусть в Айнтрахте, но в основе

    12.11.2025

  • Andrey Konyakhin

    Не удержала своё очко? Или очко валерика?

    12.11.2025

  • al-an-ko

    Окстись, ирод - Валера, верим.

    12.11.2025

  • Aprel

    А Дюков подаст в отставку? Или у чекистов-миллиардеров это не принято - отвечать за свои делишки?! :face_with_monocle::money_mouth::relaxed:?

    12.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    В ИНВИТРО

    12.11.2025

  • Dron56

    Шоу ! Настоящее Шоу ! Коментаторы супер ! Ощущение что коментируют финал ЧМ . А футбол был таким что 60 минут смотреть было тяжко. Перуанцы сделали два гола , если бы себе не забили то могли и выиграть. Гол красавец получился ! Последнии полчаса перуанцы заиграли в футбол и наши просели. .... Футбола на пять копеек а шуму на червонец. А вот организация мероприятия на высоте. Ждем море голов в следующим матче.

    12.11.2025

  • Djin Ignatov

    Подставил Занзибара ! Его гонят из Динамо и в сборной он играет с 8 -ми командами в низших дивизионах !!! Вот поэтому и не дают играть Сафонову в ПСЖ ! ВСЕ просрет !

    12.11.2025

  • Фобия

    :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

    12.11.2025

  • Skorz.

    В Питере работает исправно ! Пока , во всяком случае !))))) Возможны изменения !)

    12.11.2025

  • Sergio 666

    Валера великолепен: в Динамо, сборной и в сборной Перу. Ну и? А вот ещё один вопрос и я тебе в лоб дам.

    12.11.2025

  • Tommy Morton

    Валера - верим! Ну с кем вы связались. Любая латиноамериканская команда, кроме Кубы, вам не по зубам. Насчёт Кубы я уже тоже не уверен.

    12.11.2025

  • Denis Bratcev

    Валера огорчил Валеру...

    12.11.2025

  • Фобия

    Хватит врать и воровать! При чём тут Сафонов? А вратарь Перу не помог команде Карпина? Научитесь говорить правду - НЕ СБОРНАЯ А ПОЗОРИЩЕ и это с учётом того, что лучшая половина сборной Перу не играла сегодня! :relaxed:?

    12.11.2025

  • Пень Джаб.UA*

    это был анализ анализов?

    12.11.2025

  • igost

    Валера лучший! Который забил гол, а не который забил на всё.

    12.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Нога у Сафонова поехала и он не смог оттолкнуться

    12.11.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    Валера гол забил, а не обосрался))))

    12.11.2025

  • Slim Tallers

    Перу был ненастоящий. Где легионеры,выступающие в Европе?! Приехал какой-то второй состав не пойми кого.

    12.11.2025

  • Пень Джаб.UA*

    Валера понад усё

    12.11.2025

  • rashton22

    смешно, вторая сборная Перу, без опытных игроков - это сильный соперник? и тут то опозорились.. оптимист, блин.

    12.11.2025

  • Сарказмом по Маразму

    Мне фиолетово, что Карпин делает из Динамо Ростов. Это проблема Динамо. Но когда Карпин и из сборной сделал Ростов, то это уже не идёт ни в какие ворота... Сборная не для него, пусть в Динамо плещется!

    12.11.2025

  • ПитерБургер

    Петрушки с пЕрушки показали, что мы недалеко от них ушли :)

    12.11.2025

  • МЯСО ВРЕДНО

    И у меня. Видимо не справляется с праведным гневом болельщиков.

    12.11.2025

  • Lexx

    Пророчили 3:0))

    12.11.2025

  • инок

    Перу - хороший боевой соперник. Хорошо, что сыграли с ними.

    12.11.2025

  • Хрюн Моpжов

    А че Леву можно, а Валере нельзя что ли:thinking:

    12.11.2025

  • Lars Berger

    Нет.

    12.11.2025

  • Lexx

    Такая же ерунда

    12.11.2025

  • Verdugo

    ?Valera - fuera!

    12.11.2025

  • ёzhic8

    Станкович подложил, к Алле не ходи

    12.11.2025

  • shpasic

    Валера - Валера 1:1

    12.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ушел Умяров, выпустили Черникова. И из этой зоны и состоялся тот знаменитый удар имени Сафонова. Тяжкое зрелище оставила наша сборная в атаке. Игра без ворот, флангов и ударов по воротам. Видно было, что Батраков физически не тянет и его нужно было менять на Глушенкова. Валера, верим))))

    12.11.2025

  • Skorz.

    Целостного впечатления от матча не получил , да наверно и не мог !Основного состава , как такового нет , поэтому смотрим на тот , который выпускают. Матч разбился на хорошо , плохо и не красиво . Хорошо : удавшиеся атаки , гол +не наш гол) Плохо : пропушенный Сафоновым гол/похоже он потерял ворота/. Не красиво: удар перуанца в конце игры , сзади но ноге Вообщем , с учетом ...))) матч на ЧЕТЫРЕ .

    12.11.2025

  • Врн36

    у меня тоже

    12.11.2025

  • Мясо по-сербски

    Игру не смотрел, а зачем Валера это сделал? Он же тренер наш

    12.11.2025

  • Олег Каноков

    У меня одного сайт глючит?

    12.11.2025

  • Гарик Ы

    зачем наши пытались весь матч забежать с мячом в ворота? Сафонова надо было вдшкой смазать, совсем заржавел и не гнётся

    12.11.2025

  • AZ

    Комментаторы с таким усердием про победу рассуждали)))

    12.11.2025

  • Ачирришни Ковеч

    Если Валера возьмёт в Динамо перуанца Валеру, это будет кумовство. Точно выгонят тогда.

    12.11.2025

  • James Gang

    Валера подгадил Валере :)

    12.11.2025

  • alex111

    Только эти ??? Однако высокого ты мнения об остальных !

    12.11.2025

  • ёzhic8

    Валерий Георгиевич! Принимая во внимание Ваше крайнее интервью (про пиво) - у меня ещё 1.5 тёмного Крюгера осталось. Готов выходить против чилийцев, эти полтора оставлю на перерыв. Телефонируйте срочно, пиво не вечно

    12.11.2025

  • nampoo

    Ну вот зачем это все:).

    12.11.2025

  • bvp

    Всю прошлую неделю питерские ныли, какое херовое поле в Самаре, и как оно помешало победить Крылья. А на самом-то деле, это в Питере поле огород. Неровное поле + говномячи Жогел = говнофутбол. Сейчас эксперты опять будут умничать, а все просто - нужно играть на нормальных полях нормальными футбольными мячами, и будет содержательный футбол. Можно сравнить эти говноигры с матчем в Катаре, где и поле и мяч были на уровне.

    12.11.2025

  • andrrpetrov

    Гнать надо чудо тренера из Сборной. собраной на бпзе Ростова. Где даже вратаря нет. А кто уехал к врагам, тот типа и луший.

    12.11.2025

  • Ironyfan

    Спасибо, матч не смотрел - потерял смысл в сборной, но ваш комментарий очень доходчив)

    12.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Немного посмотрел. Календарный баскетбольный матч на порядок интересней игровой футбольной тренировки. Но увидел очередной ляп Матвейки. Кто-то еще не понял, почему этот имярек главный по охране банки запасных, а не страж футбольных ворот. Монакский всадник без головы забил после грубейшего нарушения Правил игры в футбол, но зато с идиотским причесоном и со спущенными гетрами. Сборная Перу выполнила главную задачу по получению нескольних миллионов у.е. тугриков за согласие сыграть. Других задач у таких проплаченных матчей нет, по определению.

    12.11.2025

  • Ачирришни Ковеч

    Валера теперь обязан взять в Динамо Валеру. Удар шикарный.

    12.11.2025

  • SuperDennis

    Похоже, у Валерона кончился ФАРТ. Бог его проклял, когда он кинул Ростов и сбежал в Динамо.

    12.11.2025

  • ViktorDiktor®

    Пора назвать вещи своими именами и выгнать этого болтуна из сборной, вместе со всей его камарильей!

    12.11.2025

  • igor1972

    Напихали уже в панамку Карпину вижу? Откровенно вообще пофиг на результат, он ничего не значит, как и результаты предыдущих матчей. Потому что до окончания бана, это исключительно бутафория. И серьёзно к этому относиться невозможно

    12.11.2025

  • Altmann

    Эх, снюс нашему кудрявому Валере не помог (91:47) в конце матча, надо менять поставщика, а лучше тренера

    12.11.2025

  • alex111

    Сборная и тренер достойны друг друга , одного поля ягоды. Я думал только у нас в воротах стоит вкопаный столб ан нет, есть такой и в ПСЖ. Понятно почему Сергееву Зенит дал пинок под задницу . Позорная, беззубая ,бездарная игра и слава Богу , что Перу , а не сильные мира сего из Южной Америки .

    12.11.2025

  • ura1956

    Нуу..., тупые...!

    12.11.2025

  • МАО

    Ну худшие - Сафонов, Умяров, Пруцев, Батраков, Вахания, Осипенко. ..

    12.11.2025

  • Сергей

    Уже в который раз: всё дорого-богато, красиво и с размахом, даже с пафосом. А потом начался футбол и привет. Но я не удивлён. Как Карпин начал тренировать, такая игра была с первого матча. Нервная, ненадёжная, в атаке без особой мысли - на авось. Жаль потраченного времени. С Чили мучения эти смотреть не буду. А перуанцы молодцы. Могли закатать второй вполне. Давили весьма резво. Но, конечно, видно, что команда ниже среднего. У нас в РПЛ она бы была где-то в нижней части таблицы. Но и сборная наша тоже ниже среднего. Пацаны, конечно, старались, Батраков не жалел себя, рубился нога в ногу, Головин расстроился ничьей, но в целом сыгранности нет. Я её не вижу лично. Кто в лес, кто по дрова. Ну, и комментатор, кто там был? Шнякин? С его неуместным пафосом и подзаборными гоп-шутейкаи - это просто ужас. Честно, хотелось выключить звук и смотреть без звука. Жаль, нет опции отключения комментатора, чтобы один шум стадиона оставить.

    12.11.2025

  • Stranger in the Night

    Срамота!)

    12.11.2025

  • КОТЛИН

    Пока Карпин у руля, мы обречены смотреть это убожество. И Динамо тоже. Гол получили вратарский. Человек не играет совсем. 25 игр в запасе. Зачем его ставить?

    12.11.2025

  • Lars Berger

    Валера - красавец. Тот, который из сборной Перу.

    12.11.2025

  • N V

    Чем не мила Эстония? Красивая, вольная, чистая, зелёная и озёрная Страна. Посмотри хотя бы х/ф "Последняя реликвия", придурок

    12.11.2025

  • Sukkulent

    Не, с такой игрой нам на Чемпионате мира делать нечего! )))

    12.11.2025

  • Stranger in the Night

    Эмоции быдлоШнякина после пропущенного гола - бесценны./ Сафонов уснул вместе с городом над вольной Невой. / Наши звездуны задергались при 1:1. но пар вышел в гудок обоюдных нарушений. А ожидания зрителей оказались их проблемами. / Валера. верим. В обоих) А так - игра была почти равна. Полезный щелчок для непобедимых. В следующем матче может заиграют.

    12.11.2025

  • Кузьма Огурцов-Водкин

    Неудачи Карпина в "Динамо" отрицательно сказываются на его психоэмоциональном состоянии, которое переносится на его работу в сборной и игроков. Это соответствующим образом влияет на результат.

    12.11.2025

  • инок

    Перуанский Валера сделал приговор нашему Валере!

    12.11.2025

  • allerc

    Молодцы. Боевая ничья. Выдержвли серьезную проверку в матче с могучим соперником.

    12.11.2025

  • Новоуепинни

    канеш такое не смотрю, но видел гол валеры валере. никак не пойму как такой фуфел как сафонов в псж оказался. одни конспирологические теории

    12.11.2025

  • shturm22

    Теперь понятно почему Сафон на лавке сидит.

    12.11.2025

  • МАО

    Футбол вообще не про голы.

    12.11.2025

  • Олег Каноков

    Ну и хрен с ним,это по-любому бутафорская сборная.Валере бы наигрывать тех,кто попал в список молодых дарований,статья о которых здесь сутки висела.Может хоть кто-то из них бан переживёт и чего-то добьётся.А это-для развлекухи.

    12.11.2025

  • Lars Berger

    Валера из сборной Перу - молодец!..

    12.11.2025

  • МАО

    Не будем. Но игра - УГ. и тренер УГ.

    12.11.2025

  • tatarin

    ))))))))))))))))))))))))

    12.11.2025

  • diskmen

    Хотели выиграть тихой сапой,но не ожидали такого удара издали.Вратари обеих команд сегодня киксанули.Hу желание у наших футболистов особо не было.Первый тайм пешкодралом ходили,второй поживее играли.Если честно Перу просто повезло,а наши особо и не старались

    12.11.2025

  • leverrier

    Да, уж... Не поставить на игру самого креативного игрока российского футбола, причем, на его "родном" поле - Карпин великий "пииип"!

    12.11.2025

  • Alexander Zhukov

    Смотрел матч. Почему-то вспомнил басню Лебедь-Рак- Щука. Слушал ожидания от матча комментаторов по ходу игры. Типа мы должны выиграть. Чушь. Россия столкнулась со сборной умеющей обращаться с мячом. И сразу всё стало на свои места. Да и командной выстроенной игры у российской сборной не было. Весь рассчёт тренера был на индивидуальное мастерство отдельных игроков. А сколько у нас классных вратарей... А выбрали Сафонова без практики. И главное. Быть хорошим тренером - значит иметь способности к этому роду деятельности.

    12.11.2025

  • sargon

    Вы главное Валеру не ругайте ))))

    12.11.2025

  • Кот-матрос

    Валера опустил сборную ниже Динамо. ------------ Да, просто встали, когда Инки завелись... Вот так, Валера... ----------- Игра была равна...

    12.11.2025

  • футбол это спорт

    Тут многие ругаются, а забей наши свои голы при такой же игре, пели бы дифирамбы. Сборная у Карпина лучше получается, чем Динамо, и играли лучше перуанцев, даже уступая в технике. И можно было бы ругаться, если бы это была официальная игра на результат.

    12.11.2025

  • TomCat

    Перуанцы включились на последние 10 минут и сделали результат.

    12.11.2025

  • Lars Berger

    - Валера, что Вы скажете по поводу игры? - Игра и результат в товарищеских матчах не имеют никакого значения. - А зарплату Вы получаете в полном объёме?! - Это - другое!..

    12.11.2025

  • SuperDennis

    Кривая сборная России, как трансляция матча на Спорт-Экспресс. Ни сборная не работает, ни сайт С-Э! Ошибка вратаря гостей - наш гол, а если ее вынести за скобки - еще только один момент за матч у наших, который засрал Ваня Сергеев. Вот всё от нашей "супертим"!!!! Кааак? Играли против колхозников, одной из худших сборных в Ю.Америке, чей форвард играет в нашей ФНЛ. Позор, позор, позор! Валеру гнать отовсюду. Из Динамо, сборной и др. Не буду уточнять про др.

    12.11.2025

  • Ayr Val

    Прекратите этот цирк! Не петь надо а играть! Валере присунул Валера крестьянин из Перу! Да какая нам Европа!? В своем болоте и устоем! Тьфу смотреть на вас в падло!

    12.11.2025

  • Ачирришни Ковеч

    Интересно как Кафанов в этот раз будет отмазывать Сафонова. В прошлом тоже привез

    12.11.2025

  • igorlvov

    Будут быть .....подумал Валера....и возможно даже ногами!..... Только надо уточнить какого Валеру :)))

    12.11.2025

  • AZ

    Ну, очко то спасли)))

    12.11.2025

  • Vyacheslav

    После второго тайма. Очередное подтверждение сборной как очень средней команды. Ожидаемый ляпсус Сафонова. Как я и писал, он пропускает в каждой игре сборной, не нужен там неиграющий вратарь. А главный позор даже не за игру с вновь строящейся сборной Перу, а за то как выпращивали дважды пенальти. А поле-то было дрянь.

    12.11.2025

  • Упёртый русский

    Слабенько сегодня. Сафонов слился, обязан был брать. Батраков потерялся. Головин средненько. Сергеев старался, но слабоват он для сборной. Миранчук более-менее. Зачем так грубили на поле в товарищеском матче - непонятно. В общем, тройка за игру. Кисляк с Глушенковым выглядели поживее раньше. Посмотрим...

    12.11.2025

  • Микола Питерский

    Чемодан, вокзал, динамо...

    12.11.2025

  • ёzhic8

    по делу - сидеть ему в запасе Торпедо Армавир или команды где тренером Кафанов

    12.11.2025

  • Александр Селиверстов

    Благодаря Валере у Валеры теперь и в сборной не лады. Прямо пощёчина Валере от Валеры. Как ты мог, Валера?

    12.11.2025

  • N V

    Рад за Перу. 1:1 в гостях, тяжёлый перелёт. Не самая сильная сборная Латинской Америки. Умылись?

    12.11.2025

  • рustot

    Позорище

    12.11.2025

  • Авиатор за Спартак 67

    Как же глубоко, аж до центра Земли - нас рать.

    12.11.2025

  • Врн36

    Теперь понятна истинная причина, почему Сафонов сидит на лавочке в ПСЖ

    12.11.2025

  • взять все и поделить

    В целом, норм отпылили. Ну да, чутка пониже ожиданий, конечно, но не шибко критично. Словом, +-на своем уровне.

    12.11.2025

  • Alexander Kulesh

    Трансферная стоимость игроков сборной Перу 29 млн.евро, сборной России - 208,9 млн.евро. При счете 1-1 и уровне игры трансферная стоимость игроков сб. России завышена в 5-7 раз.

    12.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Футбол фуфло....зато прилюдий и всяких выкрутасов вокруг него немерено.....блеф...

    12.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Видно что Кафанов серьезно взялся за Сафонова

    12.11.2025

  • хурма(сельдерей)

    футбола от нашей сборной я не увидел зачем звать Сафонова ...если такой гол может пропустить у нас с десяток вратарей

    12.11.2025

  • Grande Rusia

    Сегодян плохо играли все.

    12.11.2025

  • Ни кто кроме нас

    Валера по полной программе обосрался… Эта сбродная ФК Ростов с коммерческими… Маразматик Кафанов будет и дальше говорить что Сафонов лучший вратарь. Только это недоразумение в ПСЖ лавку полирует… Движение вниз продолжается.

    12.11.2025

  • TORO

    Валера получил от Валеры) Карма))

    12.11.2025

  • инок

    Не знаю насчет Динамо, но после сегодняшнего матча я бы Валеру из Сборной уволил.

    12.11.2025

  • Nikolaevich

    Зря потраченное время ,ждёшь эти игры,а в них одна пустота. Киперы баночники и остальные положенцы....

    12.11.2025

  • Grande Rusia

    В чем это выражается? Наши ходили пешком, перуанцы выкладывались на 100%. А результат равный

    12.11.2025

  • Жорик Хоромзунов

    И причём постоянно на Дону

    12.11.2025

  • Spartak-Online

    Сафонов заржавел уже на лавке в Париже.

    12.11.2025

  • плохокот

    Игра показала почему Сафонов сидит на лавке в ПСЖ.

    12.11.2025

  • meat58

    Все кто вышел на замену выглядели слабее тех кто ушёл + в воротах вратарь без практики , вот и результат . Тренерская потеря очков . Следствие того , что тренер у руля двух команд.

    12.11.2025

  • Кузьма Огурцов-Водкин

    Валера, убирайсо!

    12.11.2025

  • Criogenic

    Играли 2 г, в воротах 2г. ))) вышло 1:1

    12.11.2025

  • lvb

    Таки посмотрел эту тягомотину и "вату" от сборной, в стиле "хехемона имени вегиньо"). Наверное "мотиватор" с погоняловом "ну и" не настроил)) По мне немного оправдывает сборную.. идиотское судейство полного дебила. Наши судьи РПЛ на фоне этого ушлепка.. белые и пушистые). Резюме. Худшая игра при Карпине, за последние пару лет. Может он и в сборной всех затрахал до невозможности? Тогда пора на выход.. и из "Динамо" тоже.. И в будку Матч ТВ, модератором. Или геть в Эстонию)

    12.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Сафонов, конечно, лошара.....:rofl:

    12.11.2025

  • МАО

    У него из всего Ростов получается.

    12.11.2025

  • Новоуепинни

    Карпин чтоли забил?

    12.11.2025

  • Демеч

    Бывает и такое.Перуанцы не желали быть мальчиками для битья и навязали нашим вязкую бескомпромиссную борьбу,не дав проявить лучшие качества.Жесткая ничья с довольно неожиданными голами.

    12.11.2025

  • непонял

    если сравнивать с нашими, то перуанцы технари просто космические

    12.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Цель всего этого действа реклама Бетбума?

    12.11.2025

  • Врн36

    Карпин позор Российскогофутбола

    12.11.2025

  • Spartak-Online

    Рокировка : Валеру в Динаму ,а Валеру в Перу.

    12.11.2025

  • хурма(сельдерей)

    Валера отвалерил Валеру

    12.11.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Стаканыча на сборную, бёныть!!!

    12.11.2025

  • МАО

    Самый яркий момент игры - кадр, когда Валера Георгич ковырялся в носу. А комментаторы выдали - Карпин в поиске.

    12.11.2025

  • Сергей Кузнецов

    Сафонов зе бест! Продолжай и дальше верить, что ты лучше Шевалье

    12.11.2025

  • AZ

    Игра была равна, играли два ...)))) Ну а парижский лавочник Мотя - игрок матча)))

    12.11.2025

  • Жорик Хоромзунов

    По логике если из Динамо Валера слепил Ростов. То из сборной слепил Динамо?

    12.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Инки молодцы....:thumbsup:

    12.11.2025

  • xfox

    Гойко Митич отвалерил фонбет!

    12.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Валера=дешевые голы

    12.11.2025

  • .Алексей.

    Кафанов зевает на камеру.

    12.11.2025

  • Сергей Васин

    Дон Кихот откровенно зевнул и пропустил гол.

    12.11.2025

  • непонял

    эти мажоры просто посмешище конченное

    12.11.2025

  • Evgen k

    мда... что тут говорить..Валеру скоро и из сборной попрут... Матвею надо искать новый клуб.. сидение на лавке сказывается..

    12.11.2025

  • хурма(сельдерей)

    Сборная России не удержала победу над Перу, Валера ответил на гол Головина ========================================== как можно победить во время матча...а потом эту победу не удержать???

    12.11.2025

  • GeoMaS

    Валера показал Валерию Георгиевичу какими ударами достигается результат.

    12.11.2025

  • Алексей Х

    Один Валера передал привет другому))

    12.11.2025

  • Grande Rusia

    Латиноамериканцы показывают, как при недостатке техники можно добиваться результата за счет самоотдачи.

    12.11.2025

  • Жорик Хоромзунов

    Валера, тебя даже Валера уделал! Это повод задуматься над тем, чтобы уйти из российского футбола

    12.11.2025

  • Иван Л.

    Рыбка твоя, где мой карпик?

    12.11.2025

  • МЯСО ВРЕДНО

    Несколько раз пересмотрел повтор забитого нам мяча. Лишний раз убедился, что Сафонов по делу сидит в запасе в ПСЖ,

    12.11.2025

  • oleg ves

    Валера напомнил нашим сборникам, чтобы не пижонили, а Мотя пустил левака в свои ворота

    12.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Валера забил Валере...:rofl:

    12.11.2025

  • TomCat

    Валера забил Валере!

    12.11.2025

  • МАО

    Из средних игроков Валера слепил говеную сборную.

    12.11.2025

  • Сергей Кузнецов

    Еще один бездарный матч сборной Карпина!

    12.11.2025

  • китайский городовой

    Валерон - гений унылого футбола! Может испоганить любое сочетание футболистов

    12.11.2025

  • GeoMaS

    Вирусом неудач с Динамо Валерий Георгиевич заразил и сборную.

    12.11.2025

  • Sемён Sемёныч

    Рыжий пудель Валера как всегда обосрался, гнать его в эту Эстонию с концами, быдло а не тренер!

    12.11.2025

  • Кот

    У экрана. Пафос, фанфары, десятки тысяч зрителей, шоу и песни, многочисленные комментарии с бровки специалистов , бестолковая, как обычно, говорильня Шнякина и даже дурацкий (только не говорите мне о прессинге !) гол имени вратаря перуанцев — всё было !!! Кроме одного — футбола, который хочется смотреть и смотреть…

    12.11.2025

  • Jean4

    Неудержимый...Валера.

    12.11.2025

  • PetrovVV

    Облажались по полной, звездуны!

    12.11.2025

  • GeoMaS

    Неужели Валерий Георгиевич дал установку не просто забить, а завести мяч в ворота? Что то невнятное. А вот перуанцам хватило одного дальнего удара.

    12.11.2025

  • футбол это спорт

    Ну вот и сыграли с более-менее серьезным соперником. Счет не по игре, но ведь не забили же, когда могли. А оба гола необязательные, тут полное равенство. Немного уступая в технике и поначалу осторожничая, мы приспособились и за счет быстрой командной игры получили преимущество. Но, увы, не реализовали. А судья паскудно раздавал нам желтые карточки, не замечая некоторых серьезных нарушений перуанцев. Мы тоже так судить умеем, не обязательно для этого нацеплять на грудь эмблему ФИФА. Похоже Головин нашел общий язык с Батраковым, хоть тот не сразу нашел себя. В целом выглядели неплохо. С чилийцами будет труднее, вот и проверим свою силу.

    12.11.2025

  • Russpiel

    Просто встретились два неудачника. Карпин и Сафонов.

    12.11.2025

  • Алексей Х

    Лучший игрок матча - вратарь сборной Перу. 2 блестящих сэйва во втором тайме оставили перуанцев в игре. Ну а наши поплатились за пижонство. Ничья по делу.

    12.11.2025

  • Автогол

    Пособие как из Сборной сделать ФК Ростов

    12.11.2025

    • Россия — Перу: Валера сравнял счет дальним ударом

    Матч России и Перу в Санкт-Петербурге посетили более 45 тысяч человек

    Takayama

