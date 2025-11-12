Товарищеский матч между Россией и Перу пройдет в Санкт-Петербурге 12 ноября

Сборная России проводит товарищескую игру с Перу на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток матча в среду, 12 ноября, — в 20.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .

12 ноября, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи россиян с перуанцами. С ключевыми событиями и результатом игры Россия — Перу можно заодно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире BetBoom матч России и Перу транслируют каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне федерального телеэфира. Начало трансляции на федеральном канале — в 19.00 мск.

В заключительном матче 2025 года Россия примет Чили в Сочи на стадионе «Фишт» 15 ноября.