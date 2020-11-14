Россия перед матчем с Турцией: к сборной присоединились Заболотный, Лесовой и Ерохин, все игроки — в общей группе
Нападающий Антон Заболотный и полузащитники Даниил Лесовой и Александр Ерохин вернулись в сборную России и присоединились к команде в Стамбуле, сообщает пресс-служба национальной команды.
Все игроки национальной команды провели тренировку в общей группе накануне гостевого матча Лиги наций с Турцией.
11 ноября тесты Заболотного, Лесового и Ерохина показали сомнительный результат после проверки в лаборатории, проводящей анализы для УЕФА. Из-за этого эти игроки пропустили товарищескую встречу с Молдавией (0:0). Позднее футболисты сдали отрицательные тесты на коронавирус и вылетели из Новогорска в Турцию.
Россиянам предстоит провести на выезде два заключительных матча группы Лиги наций — против Турции (15 ноября в Стамбуле) и Сербии (18 ноября в Белграде).
Предматчевая тренировка в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» накануне матча Лиги наций против Турции.— Сборная России (@TeamRussia) November 14, 2020
Все игроки тренируются в общей группе, включая Заболотного, Лесового и Ерохина, которые вчера вечером вернулись в расположение @TeamRussia pic.twitter.com/qpyG9EjNff
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