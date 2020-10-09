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Россия опустилась на одно место в рейтинге ФИФА. Но пока сборная во второй корзине отбора ЧМ-2022

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8 октября. Москва. Россия — Швеция — 1:2. 73-я минута. Маттиас Юханссон (№15) рикошетом от Федора Кудряшова (№13) забивает второй гол шведов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
8 октября. Москва. Россия — Швеция — 1:2. 73-я минута. Маттиас Юханссон (№15) рикошетом от Федора Кудряшова (№13) забивает второй гол шведов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сборная России, проиграв контрольный матч Швеции (1:2), потеряла 5 очков в рейтинге ФИФА. С 1480 очками она опустилась на одну позицию и теперь занимает 20-е место среди европейских команд.

Тем самым, команда несколько осложнила задачу в борьбе за место во второй десятке европейского рейтинга, дающее право на посев во второй корзине на жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022 в Катаре. Однако ситуация пока далека от критической.

Очень важна в плане борьбы за вторую корзину ближайшая игра Лиги наций с Турцией. Победа позволит обойти ее в рейтинге и подняться как минимум на одну позицию. Чтобы удержаться там к моменту жеребьевки, требуется также без больших потерь пройти следующие три матча ЛН, а также обязательно победить Молдавию в контрольной встрече в ноябре. (Юрий Плохотниченко)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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