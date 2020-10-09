Россия опустилась на одно место в рейтинге ФИФА. Но пока сборная во второй корзине отбора ЧМ-2022

Сборная России, проиграв контрольный матч Швеции (1:2), потеряла 5 очков в рейтинге ФИФА. С 1480 очками она опустилась на одну позицию и теперь занимает 20-е место среди европейских команд.

Тем самым, команда несколько осложнила задачу в борьбе за место во второй десятке европейского рейтинга, дающее право на посев во второй корзине на жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2022 в Катаре. Однако ситуация пока далека от критической.

Очень важна в плане борьбы за вторую корзину ближайшая игра Лиги наций с Турцией. Победа позволит обойти ее в рейтинге и подняться как минимум на одну позицию. Чтобы удержаться там к моменту жеребьевки, требуется также без больших потерь пройти следующие три матча ЛН, а также обязательно победить Молдавию в контрольной встрече в ноябре. (Юрий Плохотниченко)