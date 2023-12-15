Россия опустилась на 29-е место в обновленном рейтинге УЕФА
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте обновил таблицу коэффициентов.
Первое место в рейтинге по-прежнему занимает Англия, которой было начислено 13,625 балла в сезоне-2023/24. Всего на счету команды по сумме пяти лет — 100,553 балла. На второй строчке располагается Испания (12,687; 86,114). На третье место вышла Италия (14; 83,284).
Топ-10 таблицы коэффициентов УЕФА:
1. Англия — 100,553
2. Испания — 86,114
3. Италия — 83,284
4. Германия — 80,909
5. Франция — 62,164
6. Нидерланды- 59,900
7. Португалия — 53,149
8. Бельгия — 46,000
9. Турция — 37,100
10. Шотландия — 35,850
Россия опустилась на 29-е место, потеряв 11 позиций (18,632). По итогам сезона-2022/23 россиянам было начислено 4,333 балла. Все российские клубы и сборные по футболу отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.