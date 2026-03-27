Россия обошла Уэльс и поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА

По данным «СЭ», победа сборной России в BetBoom матче с Никарагуа (3:1) позволила нашей национальной команде получить 1,73 зачетного балла и на данный момент подняться на одно место в рейтинге ФИФА: с 36-го на 35-е.

Россия обошла Уэльс, который уступил Боснии в стыковом раунде отборочного турнира ЧМ-2026 (1:1, пен. — 2:4) и потерял 3,88 балла.

Официальная версия рейтинга будет опубликована 1 апреля — после верификации результатов всех мартовских матчей и подсчета зачетных очков.

Следующий матч сборная России проведет 31 марта в Санкт-Петербурге с командой Мали.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max