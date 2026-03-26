Россия — Никарагуа: в матче в Краснодаре можно сделать до 11 замен. ФИФА изменила правила

Как стало известно «СЭ», Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила уже в мартовских товарищеских матчах категории «А» (а не с 1 июля) увеличить число замен.

В игре с Никарагуа, которая пройдет завтра, 27 марта в Краснодаре, тренеры сборной России в ходе встречи вправе выпустить на поле не менее восьми запасных. А если соперники не будут возражать, можно поменять и всю команду — при наличии взаимной договоренности количество замен теперь разрешено увеличивать до 11. И все равно результат встречи впоследствии будет учтен в рейтинге национальных команд.

По этому поводу в середине марта ФИФА направляла в федерации специальное разъяснение, касающееся изменения правила 3 («Игроки»).