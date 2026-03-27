Сборная России в большинстве обыграла Никарагуа, Тюкавин забил победный гол с пенальти

Сборная России в Краснодаре победила Никарагуа в BetBoom товарищеском матче — 3:1.

Счет на третьей минуте открыл Лечи Садулаев. Спустя 13 минут гости сравняли счет благодаря голу Оскара Асеведо после удара из-за штрафной. В конце первого тайма Константин Тюкавин с пенальти вывел сборную России вперед.

В начале второго тайма гости остались в меньшинстве — красную карточку на 47-й минуте получил Кристиан Рейес.

На 83-й минуте третий гол сборной России забил Александр Головин, вышедший на замену во втором тайме.

Видео голов матча — здесь.

Товарищеские матчи. Сборные. .

27 марта, 19:30. Краснодар (Краснодар)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max