Сборная России в большинстве обыграла Никарагуа, Тюкавин забил победный гол с пенальти
Сборная России в Краснодаре победила Никарагуа в BetBoom товарищеском матче — 3:1.
Счет на третьей минуте открыл Лечи Садулаев. Спустя 13 минут гости сравняли счет благодаря голу Оскара Асеведо после удара из-за штрафной. В конце первого тайма Константин Тюкавин с пенальти вывел сборную России вперед.
В начале второго тайма гости остались в меньшинстве — красную карточку на 47-й минуте получил Кристиан Рейес.
На 83-й минуте третий гол сборной России забил Александр Головин, вышедший на замену во втором тайме.
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