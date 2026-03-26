26 марта, 20:15

Россия — Никарагуа: время начала, во сколько и где смотреть матч сборной

Россия и Никарагуа сыграют в товарищеском матче 27 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборные России и Никарагуа сыграют товарищеский матч в мартовском международном окне.

Товарищеские матчи. Сборные. .
27 марта, 19:30. Краснодар (Краснодар)
Россия
3:1
Никарагуа

Дата и время начала матча Россия — Никарагуа

BetBoom матч сборных России и Никарагуа пройдет в пятницу, 27 марта. Игру примет стадион «Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Где смотреть трансляцию матча Россия — Никарагуа

В прямом эфире матч покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало трансляции — в 18.30 мск, за час до игры. Кроме того, трансляция будет доступна в окне федерального телеэфира на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча сборной. Следить за ключевыми событиями игры Россия — Никарагуа можно также в матч-центре и разделе о национальной команде на нашем сайте.

Этот матч станет первым для нашей национальной команды в 2026 году. В предыдущем ноябрьском сборе команда России сыграла 12 ноября 2025 года с Перу (1:1) и 15 ноября с Чили (0:2).

Следующая игра нашей сборной запланирована на 31 марта — с Мали в Санкт-Петербург.

Мостовой сказал, что судья не знает правил, Колосков считает, что это наш уровень. Как обсуждают матч России с Никарагуа
Материалы сюжета: Сборная России в 2026 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Кисляк — о победе над Никарагуа: «Попробуйте сами выйти на поле и обыграть их»
Фомин получил травму в игре с Никарагуа и пропустит матч с Мали
Тюкавин признался, что футболисты сборной России недооценили команду Никарагуа
Мелкадзе — о дебюте за сборную России: «Круто быть одним из лучших в стране, когда тебя признают»
Танцы в Краснодаре, полет Пальцева и победа Карпина над Никарагуа
Россия — Мали: дата матча сборной, время начала, где смотреть
