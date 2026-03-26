Россия и Никарагуа сыграют в товарищеском матче 27 марта

Сборные России и Никарагуа сыграют товарищеский матч в мартовском международном окне.

27 марта, 19:30. Краснодар (Краснодар)

BetBoom матч сборных России и Никарагуа пройдет в пятницу, 27 марта. Игру примет стадион «Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало трансляции — в 18.30 мск, за час до игры. Кроме того, трансляция будет доступна в окне федерального телеэфира на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча сборной. Следить за ключевыми событиями игры Россия — Никарагуа можно также в матч-центре и разделе о национальной команде на нашем сайте.

Этот матч станет первым для нашей национальной команды в 2026 году. В предыдущем ноябрьском сборе команда России сыграла 12 ноября 2025 года с Перу (1:1) и 15 ноября с Чили (0:2).

Следующая игра нашей сборной запланирована на 31 марта — с Мали в Санкт-Петербург.