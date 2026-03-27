Товарищеский матч национальных команд России и Никарагуа состоится в пятницу, 27 марта. BetBoom игра сборной пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре и начинается в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Россия — Никарагуа можно также в матч-центре на нашем сайте.

Товарищеские матчи. Сборные. .

27 марта, 19:30. Краснодар (Краснодар)

В прямом эфире встречу покажут канал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

31 марта Россия встретится с Мали. В 2025 году россияне провели десять товарищеских матчей, одержали шесть побед, оформили три ничьи и один раз проиграли.