Россия — Никарагуа: онлайн-трансляция матча сборной
Сборная России примет Никарагуа в товарищеском матче
Товарищеский матч национальных команд России и Никарагуа состоится в пятницу, 27 марта. BetBoom игра сборной пройдет на «Ozon Арене» в Краснодаре и начинается в 19.30 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями и результатом игры Россия — Никарагуа можно также в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире встречу покажут канал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.
31 марта Россия встретится с Мали. В 2025 году россияне провели десять товарищеских матчей, одержали шесть побед, оформили три ничьи и один раз проиграли.
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