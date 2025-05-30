Россия — Нигерия: время начала матча, где смотреть трансляцию

Россия и Нигерия сыграют в товарищеском матче 6 июня

Сборные России и Нигерии сыграют товарищеский матч в июньском международном окне.

Дата и время начала матча Россия — Нигерия

Игра сборных России и Нигерии пройдет в пятницу, 6 июня. Матч примут стадион «Лужники» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Где смотреть трансляцию матча Россия — Нигерия

В прямом эфире матч покажут канал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Кроме того, трансляция будет доступна в окне федерального телеэфира на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча сборной. Следить за ключевыми событиями игры Россия — Нигерия можно также в матч-центре и разделе о национальной команде на нашем сайте.

Товарищеские матчи. Сборные. .

06 июня 2025, 20:00. Лужники (Москва)

В 2025 году в рамках мартовского сбора национальная команда России обыграла Замбию и Гренаду. Оба матча прошли в Москве на «ВТБ Арене» и закончились со счетом 5:0.

Следующая игра сборной России запланирована на 10 июня — с командой Белоруссии в Минске.