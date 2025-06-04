Россия и Нигерия сыграют в товарищеском матче 6 июня

Сборные России и Нигерии сыграют товарищеский матч в пятницу, 6 июня. Игра пройдет на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будут транслировать каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Кроме того, товарищеская игра сборных окажется доступна в федеральном телеэфире на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры Россия — Нигерия можно также в матч-центре нашего сайта.

Товарищеские матчи. Сборные. .

06 июня 2025, 20:00. Лужники (Москва)

В рамках июньского сбора российской национальной команде также предстоит сыграть со сборной Белоруссии. Матч состоится 10 июня в Минске.