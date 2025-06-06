Сборные России и Нигерии встретятся в товарищеском матче в пятницу, 6 июня. Игра пройдет в Москве на стадионе «Лужники» (начало — 20.00 мск).

Товарищеские матчи. Сборные. .

06 июня 2025, 20:00. Лужники (Москва)

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат ждет победу России.

«Нигерия — один из самых сильных соперников за последнее время. Жду хороший матч со стороны наших ребят. Жаль, что такие топовые футболисты, как Осимхен, не приедут, но в любом случае состав у африканской сборной боевой. Возможно, что победная серия прервется, но я рассчитываю на успех подопечных Карпина», — сказал Гранат в комментарии «Известиям».

Экс-футболист Эдуард Мор считает, что Нигерия сможет навязать борьбу.

«Жалко, что не поехал ведущий футболист сборной Нигерии — Осимхен. Потом еще отказались несколько человек из тех, кого все знают. Но при этом в нападении они сильнее всех соперников, с которыми мы играли. Но в плане обороны не думаю, что они будут сильно стараться, чтобы не пропускать. Поэтому сборная России забьет больше и победит. Матч будет очень голевой. Как минимум нам создадут проблемы. Нигерийцы вполне могут забить», — цитирует Мора «Чемпионат».

Букмекеры оценивают шансы России несколько выше: коэффициент на победу хозяев — 2.35, на ничью — 3.30, на победу Нигерии — 3.10.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Нигерия.