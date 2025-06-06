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Россия — Нигерия: началась трансляция матча

Сборные России и Нигерии встречаются в товарищеском матче
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Сборные России и Нигерии встречаются в товарищеском матче в пятницу, 6 июня. Игра проходит на стадионе «Лужники» в Москве, начало — в 20.00 по московскому времени.

Валерий Карпин и&nbsp;Эрик Шелль.Россия — Нигерия: онлайн-трансляция товарищеского матча

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи национальной команды. Основные события игры Россия — Нигерия можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального телеэфира).

Товарищеские матчи. Сборные. .
06 июня 2025, 20:00. Лужники (Москва)
Россия
1:1
Нигерия

В марте 2025 года Россия победила Гренаду (5:0) и Замбию (5:0). Обе игры прошли в Москве на стадионе «ВТБ Арене». 10 июня россияне встретятся с Белоруссией в Минске.

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