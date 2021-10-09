Россия может не попасть даже в стыковые матчи, если проиграет Словении. Неприятные расклады отбора ЧМ
После матчей Россия — Словакия (1:0), Кипр — Хорватия (0:3) и Мальта — Словения (0:4) положение в отборочной группе Н ЧМ-2022 выглядит так:
|
М
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Хорватия
|
7
|
5
|
1
|
1
|
11-1
|
16
|
2
|
Россия
|
7
|
5
|
1
|
1
|
11-4
|
16
|
3
|
Словения
|
7
|
3
|
1
|
3
|
8-7
|
10
|
4
|
Словакия
|
7
|
2
|
3
|
2
|
7-6
|
9
|
5
|
Мальта
|
7
|
1
|
1
|
5
|
6-15
|
4
|
6
|
Кипр
|
7
|
1
|
1
|
5
|
1-11
|
4
Оставшиеся матчи:
11 октября — Кипр — Мальта, Словения — Россия, Хорватия — Словакия;
11 ноября — Россия — Кипр, Мальта — Хорватия, Словакия — Словения;
14 ноября — Хорватия — Россия, Мальта — Словакия, Словения — Кипр.
Напомним, что на ЧМ попадает лучшая команда группы, а сборная, занявшая второе место, отправляется в стыковые игры. При равенстве очков ключевые критерии такие: разность голов; количество забитых мячей; результаты очных встреч.
Через три дня россияне играют со Словенией на выезде. В случае победы наша сборная обеспечит себе место в топ-2, в случае ничьей — формально шансы у словенцев еще останутся, но реально — почти нет. За два тура им надо будет отыграть 6 очков (Россия должна дома проиграть Кипру) и разность в шесть мячей.
В случае победы Словении возникнет неприятный расклад, при котором Россия может свалиться на третье место в группе. Во-первых, команде Валерия Карпина ни в коем случае нельзя будет терять очки с Кипром, но даже победа над ним не гарантирует спокойствие. Если россияне уступят хорватам, а Словения обыграет Кипр и Словакию (реалистично), то у обеих сборных будет по 19 очков. Будет считаться разность мячей (хорошо, что у нас пока большое преимущество), так что проигрывать в Словении крупно нельзя ни при каком раскладе.
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