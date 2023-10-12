Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 17:43

Россия — Камерун: Сафонов и Чалов — в старте, Миранчуки остались в запасе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России объявила состав на товарищеский матч против Камеруна.

Капитаном российской команды в игре с камерунцами станет полузащитник Дмитрий Баринов.

Россия: Сафонов, Волков, Осипенко, Солдатенков, Сильянов, Глебов, Баринов, Кузяев, Обляков, Чалов, Пиняев.

Запасные: Помазун, Лантратов, Горшков, Мухин, Джикия, Адамов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фомин, Соболев, Макарчук, Евгеньев, Харин, Сергеев.

Камерун: Ондоа, Кастелетто, Мукуди, Гонсалес, Толо, Кюнде, Ондуа, Нтчам, Мбемо, Нгамале, Абубакар.

Запасные: Эпасси, Онана, Мбаизо, Бокеле, Эллиот, Енгва, Ву, Магри, Кеман, Нгом Мбекели, Токо Экамби, Нжи.

Матч Россия — Камерун состоится сегодня, 12 октября, в Москве и начнется в 19.00.

Валерий Карпин и&nbsp;Алексей Миранчук. Россия — Камерун: онлайн-трансляция товарищеского матча
Товарищеские матчи.
12 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
Камерун

Футбол
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
9
5
Читайте также
Это`О посетит матч сборной России с Камеруном в Москве
UFC прекратит сотрудничество с USADA из-за Макгрегора
Politico сообщила об отчаянном обращении Зеленского к Западу
В Москве задержали подозреваемого в убийстве и расчленении женщины
Журналист Херш заявил, что премьеру Израиля Нетаньяху пришел конец
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в октябре 2023: матч с Камеруном в Москве и Кенией в Турции
Валерий Непомнящий нанес символический удар по мячу перед матчем Россия — Камерун
Россия — Камерун: Обляков попал в штангу. Онлайн-трансляция товарищеского матча
Гафин: «Не могу сказать, удивлен ли я отсутствию в сборной Тюкавина. Это данность»
Газзаев о матче Россия — Камерун: «Сегодня мы сможем увидеть, что из себя представляет сборная»
Черчесов: «Сборная есть сборная. Такие вещи невозможно вычеркнуть»
Нжи встретился с Фоминым перед матчем Россия — Камерун на «ВТБ Арене»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ондуа поделился ожиданиями от товарищеской встречи со сборной России

Рианчо не считает, что будущее Карпина в сборной зависит от товарищеского матча с Камеруном
Новости
RSS RSS
Все новости