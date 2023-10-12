Россия — Камерун: на 1-й минуте не удален защитник гостей

На 1-й минуте товарищеского матча Россия — Камерун бригада арбитров из Саудовской Аравии не применила никаких дисциплинарных санкций к защитнику гостей Нуху Толо. Тот ударил Даниила Глебова открытыми шипами.

Нога нашего футболиста пошла на изгиб — но он, к счастью, избежал травмы. При этом Глебов только взглянул на свою гетру и не стал изображать дикую боль, пытаясь произвести впечатление на арбитра.

У Халида Салеха Аль-Тураиса были все основания наказать Толо — вплоть до показа красной карточки. Но он ограничился назначением штрафного удара. ВАР Абдулла Аль-Шехри в действия рефери не вмешался.