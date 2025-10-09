Футбол
9 октября 2025, 20:00

Россия — Иран: во сколько матч и где смотреть трансляцию игры сборной

Сборные России и Ирана сыграют в товарищеском матче 10 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сборные России и Ирана проведут товарищескую игру в пятницу, 10 октября. Встреча пройдет на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .
10 октября 2025, 20:00. Волгоград Арена (Волгоград)
Россия
2:1
Иран

В прямом эфире трансляцию BetBoom матча сборной России покажут на телеканалах «Матч ТВ» (с 19.00 мск), на «Матч Премьер» (с 19.55 мск), сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры Россия — Иран также можно в матч-центре на нашем сайте.

Россия против Ирана в Волгограде. Онлайн-трансляция

Сборная Ирана занимает 21-е место в рейтинге ФИФА, России — 33-е.

Футбол
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
Карпин поздравил болельщиков сборной России с Новым годом
Сборная ЦАР хочет провести товарищеский матч с Россией
Дюков: «Не вижу связи между уходом Карпина из «Динамо» и последними результатами сборной России»
В РФС не исключили, что вновь разрешат Карпину совмещать посты
Митрофанов заявил, что РФС доволен играми сборных в 2025 году
Сборная России завершила год на 33-м месте в рейтинге ФИФА
