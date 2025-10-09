Сборные России и Ирана проведут товарищескую игру в пятницу, 10 октября. Встреча пройдет на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .

10 октября 2025, 20:00. Волгоград Арена (Волгоград)

В прямом эфире трансляцию BetBoom матча сборной России покажут на телеканалах «Матч ТВ» (с 19.00 мск), на «Матч Премьер» (с 19.55 мск), сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры Россия — Иран также можно в матч-центре на нашем сайте.

Сборная Ирана занимает 21-е место в рейтинге ФИФА, России — 33-е.