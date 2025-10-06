Россия и Иран сыграют в товарищеском матче 10 октября

Сборные России и Ирана сыграют товарищеский матч в октябрьском международном окне.

Дата и время начала матча Россия — Ирана

BetBoom матч сборных России и Ирана пройдет в пятницу, 10 октября. Матч примет «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Где смотреть трансляцию матча Россия — Иран

В прямом эфире матч покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало трансляции — в 19.00 мск, за час до игры. Кроме того, трансляция будет доступна в окне федерального телеэфира на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча сборной. Следить за ключевыми событиями игры Россия — Иран можно также в матч-центре и разделе о национальной команде на нашем сайте.

В марте 2025 года сборная России обыграла Замбию и Гренаду в Москве (доба раза — со счетом 5:0), а в июне сыграла вничью с Нигерией в Москве (1:1) и победила Белоруссию в Минске (4:1).

В рамках сентябрьского сбора наша национальная команда сыграла с Иорданией 4 сентября (0:0) и Катаром 7 сентября (4:1).