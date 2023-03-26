Россия — Ирак: первый тайм завершился нулевой ничьей

Первый тайм товарищеского матча сборных России и Ирака завершился ничьей — 0:0.

Российская команда нанесла пять ударов и дважды попала в створ ворот соперника, у Ирака — четыре удара, два из которых — в створ.

В начале первого тайма вратарь сборной России Сергей Песьяков дважды неудачно отдавал передачи низом, из-за чего футболисты сборной Ирака могли забивать в пустые ворота, но не использовали свои шансы. Также форвард иракцев Аймен Хусейн упустил возможность реализовать выход один на один с российским голкипером.

Матч Россия — Ирак проходит в Санкт-Петербурге. Это первая домашняя игра для российской команды за полтора года.