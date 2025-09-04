Россия — Иордания: Глушенков — капитан, Баринов и Мостовой выйдут в старте

Сборная России назвала стартовый состав на игру с Иорданией

Сборная России назвала стартовый состав на BetBoom матч с Иорданией. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 20.00 по местному времени.

Ворота российской команды будет защищать Александр Максименко. Максим Глушенков выйдет на поле с капитанской повязкой.

Сборная России: Максименко, Вахания, Литвинов, Морозов, Горшков, Обляков, Черников, Баринов, Глушенков, Воробьев, Мостовой.

Запасные: Адамов, Ставер, Осипенко, Лукин, Круговой, Кисляк, Сильянов, Самошников, К. Глебов, Д. Глебов, Батраков, Ан. Миранчук, Мусаев, Сергеев.

Голкипер Матвей Сафонов, а также полузащитники Алексей Миранчук и Александр Головин не попали в заявку на этот матч. 7 сентября Россия проведет гостевую игру с Катаром.