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Россия — Иордания: Глушенков — капитан, Баринов и Мостовой выйдут в старте

Сборная России назвала стартовый состав на игру с Иорданией
Алина Савинова
Максим Глушенков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сборная России назвала стартовый состав на BetBoom матч с Иорданией. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 20.00 по местному времени.

Ворота российской команды будет защищать Александр Максименко. Максим Глушенков выйдет на поле с капитанской повязкой.

Сборная России: Максименко, Вахания, Литвинов, Морозов, Горшков, Обляков, Черников, Баринов, Глушенков, Воробьев, Мостовой.

Запасные: Адамов, Ставер, Осипенко, Лукин, Круговой, Кисляк, Сильянов, Самошников, К. Глебов, Д. Глебов, Батраков, Ан. Миранчук, Мусаев, Сергеев.

Голкипер Матвей Сафонов, а также полузащитники Алексей Миранчук и Александр Головин не попали в заявку на этот матч. 7 сентября Россия проведет гостевую игру с Катаром.

Россия&nbsp;&mdash; Иордания.Россия — Иордания: сборная играет в Москве. Онлайн-трансляция
Товарищеские матчи. Сборные. .
04 сентября 2025, 20:00. Лукойл Арена (Москва)
Россия
0:0
Иордания

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