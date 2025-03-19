Россия — Гренада: видео голов
Сборная России разгромила Гренаду в BetBoom товарищеском матче со счетом 5:0.
Счет на 16-й минуте точным ударом в угол открыл полузащитник Данил Пруцев.
Защитник Арсен Адамов ударом из штрафной удвоил преимущество россиян на 42-й минуте.
Через минуту нападающий Артем Дзюба сделал счет разгромным, забил 31-й гол за сборную и стал лучшим бомбардиром национальной команды.
На 54-й минуте хавбек Даниил Фомин с передачи Дзюбы забил четвертый гол россиян.
На 60-й минуте полузащитник Зелимхан Бакаев отличился после быстрой атаки.
