19 марта, 22:01

Россия — Гренада: видео голов

Артем Дзюба (справа) забил Гренаде и стал лучшим бомбардиром сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России разгромила Гренаду в BetBoom товарищеском матче со счетом 5:0.

Счет на 16-й минуте точным ударом в угол открыл полузащитник Данил Пруцев.

Защитник Арсен Адамов ударом из штрафной удвоил преимущество россиян на 42-й минуте.

Через минуту нападающий Артем Дзюба сделал счет разгромным, забил 31-й гол за сборную и стал лучшим бомбардиром национальной команды.

На 54-й минуте хавбек Даниил Фомин с передачи Дзюбы забил четвертый гол россиян.

На 60-й минуте полузащитник Зелимхан Бакаев отличился после быстрой атаки.

16-я минута. Пруцев — 1:0

42-я минута. Адамов — 2:0

43-я минута. Дзюба — 3:0

54-я минута. Фомин — 4:0

60-я минута. Бакаев — 5:0

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча Россия — Гренада.

Товарищеские матчи. .
19 марта, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
5:0
Гренада
Сборная Гренады по футболу
Сборная России по футболу
    В Госдуме поздравили Дзюбу со званием лучшего бомбардира сборной России: «Еще поиграет и позабивает»

