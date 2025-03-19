Россия — Гренада: видео голов

Сборная России разгромила Гренаду в BetBoom товарищеском матче со счетом 5:0.

Счет на 16-й минуте точным ударом в угол открыл полузащитник Данил Пруцев.

Защитник Арсен Адамов ударом из штрафной удвоил преимущество россиян на 42-й минуте.

Через минуту нападающий Артем Дзюба сделал счет разгромным, забил 31-й гол за сборную и стал лучшим бомбардиром национальной команды.

На 54-й минуте хавбек Даниил Фомин с передачи Дзюбы забил четвертый гол россиян.

На 60-й минуте полузащитник Зелимхан Бакаев отличился после быстрой атаки.

16-я минута. Пруцев — 1:0

42-я минута. Адамов — 2:0

43-я минута. Дзюба — 3:0

54-я минута. Фомин — 4:0

60-я минута. Бакаев — 5:0

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча Россия — Гренада.